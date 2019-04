JUMLAH konten asal Indonesia yang diunggah di YouTube semakin banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali format baru yang diproduksi dan banyak bintang dan artis baru dilahirkan.

Dengan lebih dari 1.000 kreator melewati ambang 1.000 subscribers setiap hari di seluruh dunia, YouTube melihat banyak bakat baru terus muncul. Tahun lalu, YouTube melihat lebih dari 1.000 channel meraih 100.000 subscribers . Ini berarti paling tidak dua channel melewati ambang batas tersebut setiap harinya. YouTube ingin merayakan kreator-kreator baru dan membantu mereka membangun basis penonton yang lebih besar. Untuk itu, YouTube akan meng-highlight kreator baru dengan program Creator on The Rise (Kreator Beranjak Populer) di bagian Trending Tab-nya di Indonesia.





Setiap minggu, kreator yang berbeda akan disorot dan ditampilkan selama satu hari penuh di Trending dengan lencana berikut: Creator on the Rise. Salah satunya Adim_mf, kreator yang konten channel-nya dengan lagu-lagu cover berbahasa Minang. Bergabung di You- Tube sejak Agustus 2018, kini video-video yang telah diunggahnya telah mencapai total 6,077 juta views secara keseluruhan. Adim cukup terkenal dengan suara khasnya serta fasih bernyanyi dengan bahasa Minang, seperti lewat lagu cover Ipank-Cinto Apo Adonyo dan Tadayo-Gurauan Sayang -Rayola .

Setiap kreator Indonesia dengan lebih dari 1.000 subscribers berhak ditampilkan. Kreator On The Rise akan disorot berdasarkan banyak faktor, tetapi tidak terbatas pada jumlah penayangan, waktu menonton, dan pertumbuhan subscribers . Tim YouTube juga terlibat dalam proses untuk membantu memilih kreator yang memenuhi syarat yang akan ditampilkan.

Ingin mengasah kemampuan ujian? Klik Try Out Online UTBK SBMPTN Okezone secara gratis di sini.

(Danang Arradian)

(rhs)