JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) punya cara baru menghadirkan tampilan Lexi lebih mewah dari versi sebelumnya. Setelah melakukan penambahan warna baru serta teknologi ABS, kini Yamaha menghadirkan emblem emas.

Hadirnya emblem berawarna emas tersebut semakin menunjang tampilan Lexi makin menonjol. Terlebih Lexi menjadi model Lexi pun merupakan motor pertama di kategori MAXI Yamaha yang dilengkapi ruang kaki datar yang lega sehingga konsumen lebih mudah mengendarainya.

Desain emblem yang hadir tak hanya berwarna emas, namun didesain dengan model 3D. Penambahan emblem baru itu terdapat pada Lexi standard dan terinspirasi dari emblem gold 3D Nmax Matte Black.

Yamaha menilai, hadirnya emblem 3D emas tersebut tak lepas dari kebutuhan konsumen yang menginginkan tunggangan dengan tampilan yang atraktif dan menarik perhatian saat dikendarai.

Mengingat banyak konsumen yang telah menganggap motor telah mewakili identitas diri penggunanya dan tampilan motor yang dapat terlihat langsung oleh orang lain yang menilainya.

"Makin digemarinya Lexi oleh konsumen membuat kami memberikan sesuatu yang baru buat tampilannya yaitu emblem gold 3D ini. Perubahan ini diharapkan dapat makin menarik minat konsumen yang menginginkan skutik unggulan seperti Lexi,” ungkap Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Keunggulan Lexi pun diakui melalui berbagai penghargaan seperti Bike of The Year 2018 dan Best of Medium Skutik 125 2019.

Lexi dengan emblem gold 3D dipasarkan dengan harga Rp 20.710.000 on the road Jakarta.

