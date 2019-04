LONDON – Dua aktivis perubahan iklim berdemonstasi dengan cara menempelkan diri mereka di atap kereta di London para Rabu 17 April 2019, yang membuat arus lalu lintas terganggu.

Aksi itu adalah rangkaian potes yang dilakukan para aktivits sejak tiga hari berturut-turut di kota itu.

Polisi mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menangkap 300 aktivis sejak Senin lalu.

Kelompok Extinction Rebellion (XR) yang mengorganisir protes, aksi dilakukan karena tidak ada aksi nyata pemerintah dalam menangani perubahan iklim.

Para demonstran juga telah memblokir beberapa ruas di pusat kota London sejak Senin.

Sementara seorang pria dan premepuan berdemo di stasiun Canary Wharf, di distrik keuangan London, dengan cara menempelkan diri mereka ke atap kereta dan juga membentangkan spanduk bertuliskan "Darurat Perubahan Iklim."

Petugas polisi kemudian naik ke kereta untuk menahan pengunjuk rasa.

Seorang pengunjuk rasa ketiga yang menempelkan tangannya di sisi kereta api turut diamankan.

XR mengatakan bahwa gangguan transportasi pada Rabu hanya “jeda” yang bertujuan agar manusia berhenti melakukan kerusakan terhadap kehidupan di bumi."

The dramatic moment a York protester was arrested at London climate demo #ExtinctionRebellionLondon @XR_York https://t.co/JOHyzxhI7Y pic.twitter.com/AUyZAE8KZd— YorkMix (@theyorkmix) 17 April 2019