TAIPEI - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang kota pantai Hualien, Taiwan hingga menangguhkan layanan kereta bawah tanah di ibu kota Taipei.

Rekaman televisi setempat menunjukkan anak-anak sekolah dievakuasi dari gedung-gedung, sementara seorang pejabat biro cuaca mengatakan gempa yang terjadi pada Kamis (18/4/2019) adalah yang terbesar di pulau itu pada tahun ini.

Gempa terjadi pada pukul 1.01 siang waktu setempat (05:01 GMT) pada kedalaman 18 km.

A magnitude 6.1 earthquake centered off the coast of Hualien, on Taiwan’s east coast today. #taiwanearthquake #Earthquake pic.twitter.com/iABVURtDSP

Taiwan terletak di dekat persimpangan dua lempeng tektonik dan rentan terhadap gempa bumi. Lebih dari 100 orang tewas dalam gempa bumi di selatan pulau itu pada 2016, dan pada tahun 1999, gempa berkekuatan 7,6 menewaskan lebih dari 2.000 orang.

"Kami merasakan gempa itu, bangunan bergerak secara vertikal dan itu lebih serius dari biasanya," kata Georgia Kao, seorang warga Taipei, kepada Al Jazeera.

"Saya sangat takut. Ini mengingatkan saya pada gempa bumi tahun 1999. Bangunan bergerak naik dan turun, lalu kanan ke kiri. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka pintu dan meraih kedua anak perempuan saya. Untungnya, itu tidak berlangsung lama. panjang."

Dilaporkan tidak ada kerusakan dan korban jiwa dampak gempa bumi tersebut.

RT Echinanews "#Latest on Taiwan earthquake:

- Tremor felt in Fujian and Zhejiang provinces

- Taiwan's high-speed rail shut down for at least 20 min

- People reportedly trapped in Taiwan's Hualien County

- Two tourists reportedly injured by falli… pic.twitter.com/lleBww6kg3"— 许 (@fuqianggu) 18 April 2019