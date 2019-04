JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) akan adu kreatifitas ribuan modifikator seluruh Indonesia untuk unjuk gigi dari berbagai karya modifikasi sepeda motor dengan berbagai aliran yang dimiliki para modifikator tanah air.

Gelaran Honda Modif Contest (HMC), kini telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-12. Hingga saat ini tercatat sekira 2.400 modifikator yang tersebar di seluruh Indonesia akan menuangkan hasil karyanya di atas sepeda motor Honda.

Seluruh modifikator akan bertarung di 9 kelas berbeda yakni All stock/Bolt On & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, kategori Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006. Selain itu juga dibuka kelas untuk semua kategori skutik, Cub dan sport Honda dari semua tahun produksi yakni kelas Free for All (FFA).

Para jawara terbaik dari setiap kelas akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2019 untuk merebutkan gelar 3 modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All. Selain mendapatkan beragam hadiah yang aktraktif, ketiga jawara ini juga akan terpilih mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang didampingi mentor-mentor modifikator terbaik di Indonesia.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM A. Indraputra mengatakan HMC telah terselenggara selama 1 dekade merupakan bukti keseriusan AHM, memberikan wadah serta mengembangkan kreativitas para modifikator, komunitas dan para pecinta sepada motor Honda di Tanah Air dalam berkarya menggunakan sepeda motor Honda.

“Melalui HMC, kami ingin membuktikan sepeda motor Honda tak hanya andal, tetapi juga mudah dimodifikasi sesuai dengan kreasi dan kreativitas penggunanya. Karya modifikasi juga tetap harus mengedepankan unsur safety,” ujar Indraputra.

Rangkaian HMC 2019 hadir mewadahi para modifikator di 15 kota besar, dimulai dari kota Pekanbaru- Riau pada tanggal (28 April 2019), berlanjut ke kota Manado – Sulawesi Utara (11 Mei 2019), Denpasar-Bali (26 May 2019), Surabaya- Jawa Timur (22 Juni 2019), Banjarmasin – Kalimantan Selatan (29 Juni 2019), Solo – Jawa Tengah (21 Juli 2019), Samarinda- Kalimantan Timur ( 4 Agustus 2019), Makassar- Sulawesi Selatan (10 Agustus 2019), Cirebon- Jawa Barat (31 Agustus 2019), Malang- Jawa Timur (7 September 2019), Bandung – Jawa Barat (21 September 2019), dan di tutup di kota Jakarta (2 November 2019). Di tahun ini terdapat 2 kota baru yang akan disinggahi yakni Kota Medan – Sumatra Utara (12 Oktober 2019) dan kota Pontianak – Kalimantan Barat (20 Oktober 2019). Gelaran final HMC 2019 akan ditutup pada rangkaian berkumpulnya para pecinta sepeda motor Honda dari seluruh Indonesia yaitu Honda Bikers Day (HBD) 2019.

