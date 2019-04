JAKARTA - Produsen Nissan kini mulai unjuk gigi kembali setelah sebelumnya sempat terdiam karena hanya mengandalkan produk Livina lama di kelas LMPV untuk pasar automotif nasional.

Sejak meluncurkan produk all new Livina, Nissan kembali menggugah pasar kendaraan keluarganya. Tercatat dari data yang dikeluarkan Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang kuartal pertama, posisi Nissan all new Livina masuk sepuluh besar.

Dimana raihan penjualan Nissan all new Livina mencapai 2.722 unit dengan posisi keenam tepat dibawah penjualan Honda Mobilio yang berada di posisi kelima dengan angka penjualan 3.616 unit.

Pencapaian penjualan all new Livina sendiri terbilang cukup moncer sejak diluncurkan pada Februari kemarin. Mengingat Livina juga dibayangi dengan saudara kembarnya yang lebih dulu meluncur yakni Mitsubishi Xpander yang kini berada di urutan kedua setelah Toyota Avanza.

Sedangkan penjualan sepanjang Maret 2019, Nissan all new Livina berada di posisi kelima dengan angka penjualan 2.439 unit. Tepat dibawah Livina terdapat Honda Mobilio di urutan keenam dengan penjualan Maret sebesar 2.026 unit.

Nissan all new Livina hadir dengan lima tipe pilihan E, EL manual, EL automatic, VE manual dan VL automatik, all new Livina memberikan pilihan lengkap pada konsumennya.

Tipe paling rendah E dibanderol dengan harga Rp198,8 juta sedangkan tipe tertingginya VL automatik dibanderol dengan harga Rp261,9 juta.

(muf)