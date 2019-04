JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memilih pasar automotif Indonesia sebagai lokasi world premiere Carry Pikap melalui sebuah pameran automotif berskala international yang diselenggarakan di Jakarta Pusat.

Momentu peluncuran ini tak lepas dari sejarah yang ditorehkan Suzuki terhadap produk Carry pikap yang telah menyumbangkan kontribusi mencapai 50% dari total penjualan model Suzuki yang dipasarkan di Indonesia. Penjualan Carry pikap sendiri setiap bulannya mencapai 5.000 unit.

"“Carry Pick Up lebih dari sekadar mobil. Carry Pick Up adalah kisah sukses jutaan pengusaha di Indonesia. Kualitas mobil ini telah teruji karena ikut berperan mendistribusikan beragam komoditas penting ke seluruh pelosok negeri sejak 1976. Untuk itu, kami terus berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dengan meluncurkan Suzuki New Carry Pick Up. Kami harap generasi terbaru Carry Pikap ini mampu mendorong dan mengoptimalkan kegiatan niaga sehingga menguntungkan bagi para pengusaha.” Seiji Itayama, President Director PT SIS, dalam pidato peluncuran Carry pikap di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Suzuki New Carry Pick Up hadir dengan desain baru dengan dimensi yang lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Memiliki panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm, mobil ini mampu membawa muatan lebih banyak.

Penggunaan mesin terbaru K15B pun membuat konsumsi bahan bakar lebih irit sekitar 15% dibandingkan mesin 1,5 liter yang sebelumnya dipakai. Namun, hal ini tergantung pada kondisi dan penggunaan. Selain itu, Suzuki New Carry Pick Up memiliki radius putar sebesar 4,4 m sehingga memudahkan pengemudi saat harus bermanuver

Air Conditioner (AC), Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat pada varian tertinggi. Selain itu, terdapat Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian AC dan 10 tempat (termasuk tempat botol dan kantong dibelakang jok) di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang. Perihal keamanannya, di Suzuki New Carry Pick Up juga disematkan fitur Immobilizer sehingga pelanggan tidak perlu khawatir saat memarkir kendaraan dan dapat menjalankan bisnis dengan lebih tenang.

Di bagian bak, mobil ini memiliki ruang yang luas dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm sehingga mampu mengangkut muatan seberat 1 ton. Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (wide deck).

(muf)