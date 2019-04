JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku Agen Pemegang Merk (APM) kendaraan Suzuki menggoda para pemilik kendaraan Suzuki dan calon konsumennya, melalui penawaran Suzuki Genuine Accessories (SGA) dengan harga murah selama pameran Automotif IIMS di Jakarta.

Konsumen bisa manfaatkan program khusus dari Suzuki untuk bisa melakukan dress up kendaraannya dengan tampilan lebih ciamik dari versi standarnya. SIS memberikan penawaran harga spesial bagi konsumen hanya selama pameran automotif berlangsung.

Ignatius Ratrianto, Head of Spare part PT SIS, menjelaskan, “Selama penyelanggaraan IIMS 2019, kami memberikan banyak penawaran untuk konsumen yang ingin memiliki produk SGA dan apparel. Melalui penawaran ini, konsumen bisa mendapatkan produk-produk kami dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian di luar ajang IIMS 2019”.

Konsumen yang ingin melakukan modifikasi All New Ertiga agar tampil lebih sporti seperti all new Ertiga Suzuki Sport, Suzuki menawarkan paket hemat SGA All New Ertiga dengan harga Rp 8.079.375 dari harga ritel Rp 10.532.900. Paket modifikasi tersebut teediri dari emblem Suzuki Sport, lamp assy. DRL set yang dilengkapi bezel fog lamp, front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, dan rear upper spoiler yang telah dilengkapi emblem Suzuki Sport, serta lower dan upper grille radiator yang dilengkapi emblem ‘S’. Sementara bagi konsumen yang tidak ingin mengganti lower dan upper grille radiator bisa mendapatkan paket hemat SGA All New Ertiga seharga Rp 6.691.875 dari harga Rp 8.682.900.

Bagi pemilik Ignis yang ingin tampilan mobilnya sama dengan yang dipamerkan Di IIMS 2019, terdapat paket hemat SGA Ignis dengan harga Rp 1.458.450 dari harga ritel Rp 1.944.600 yang terdiri dari door visor, reverse camera, dan rear upper spoiler. Sementara bagi konsumen yang menginginkan tampilan Ignis Sport Edition dapat membeli paket hemat SGA Ignis Sport Edition yang terdiri dari emblem Suzuki Sport, door visor, front lamp assy DRL set, front under spoiler, rear under spoiler, side under spoiler set, dan rear under spoiler dengan harga Rp 7.480.500 dari harga ritel senilai Rp 9.734.400.

Paket SGA Baleno ditawarkan dengan harga Rp 912.000 dari harga ritel senilai Rp 1.216.000. Paket ini termasuk door visor dan body side moulding. Paket hemat SGA SX4 S-Cross juga tersedia seharga Rp 1.417.500 dari harga ritel Rp 1.890.000, yang terdiri dari rear upper spoiler dan window list vitro chrome.

Untuk kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) Suzuki, Karimun Wagon R, Suzuki menawarkan paket hemat SGA dengan harga Rp 5.793.750 dari harga ritel Rp 7.725.000. Dengan harga tersebut, konsumen akan mendapatkan front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, rear upper spoiler, cover mirror with turn signal, dan side body moulding.

Khusus untuk kendaraan niaga andalan Suzuki, New Carry Pick Up, sepanjang IIMS 2019 berlangsung Suzuki menawarkan paket hemat SGA yang terdiri dari door visor, cover tray upper, retainer spare tire carrier, body socket, dan cover socket seharga Rp 400.650 dari harga ritel senilai Rp 534.200.

Dengan paket SGA tersebut, pemilik mobil Suzuki yang ingin tampil beda tak perlu repot melakukan ubahan modifikasi yang memakan waktu lama dan biaya besar lagi.

