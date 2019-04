JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia untuk pertama kalinya menguji ketangguhan Nissan all New Livina yang baru saja diluncurkan pada Februari 2019. Banda Aceh menjadi wilayah jelajah ketangguhan all new Livina.

Sebanyak lima unit Nissan all new Livina disiapkan untuk diuji ketangguhannya beberapa pilihan transmisi matik dan manual bisa menjadi pilihan seluruh media untuk bisa merasakan ketangguhan dan akselerasi dari pilihan transmisi matik.

"Untuk pertama kalinya kita melakukan jelajah Nissan all new Livina di Banda Aceh untuk lebih mengenal keberagaman Indonesia khususnya wilayah Aceh," ujar Hana Maharani, Head of Produc Communication NMI dalam sambutannya di Banda Aceh, Senin (29/4/2019).

Mengunjungi beberapa objek wisata seperti Pucom Kreung Lhoknga, Puncak Gunung Geueutee dengan rute medan yang menanjak akan menjadi pembuktian ketangguhan Nissan all new Livina yang memiliki penggerak roda depan.

Dengan mesin DOHC berkapasita 1.449 Cc yang mampu meletupkan tenaga 104 Ps pada putaran 6.000 rpm dan torsi hingga 141 Nm 4.000 rpm. Seluruh tenaga disalurkan melalui transmisi 4 percepatan matik dan 5 percepatan manual.

Nantikan perjalanan jelajah ketangguhan Nissan all new Livina ke beberapa wilayah pariwisata di Aceh yang terkenal dengan keindahannya, dan tentunya ketangguhan all new Livina melibas medan jalan menanjak dan menurun selama perjalanan.

