JAKARTA – Peneliti di Melbourne, Australia, telah membuktikan bahwa semakin sering orang tua membacakan cerita untuk anak sejak usia dini, semakin besar pula dampak positif pada kemampuan membaca dan berpikir anak.

Penelitian yang dilakukan The Melbourne Institute of Applied Economic and Social ini tidak hanya membuktikan hubungan sebab akibat antara frekuensi membaca anak-anak dan perkembangannya, tetapi juga mengukur manfaat membaca.

Anak usia 4-5 tahun yang membaca 3-5 kali seminggu memiliki kemampuan serupa dengan anak usia enam bulan di atasnya yang hanya membaca dua kali atau kurang dari itu dalam seminggu.

Kegiatan membaca yang dilakukan 6-7 kali dalam seminggu menempatkan anak-anak ini setahun lebih di depan dibanding mereka yang tidak membaca. Peneliti juga menemukan bahwa membaca bagi anak usia dini dapat mengasah perkembangan numerasinya.

“Anak-anak yang membaca lebih sering memiliki performa yang lebih baik seiring perkembangan usia mereka dibanding anak yang tidak membaca,” papar Profesor Guyonne Kalb, Direktur Institute Labour Economics and Social Policy Program, sekaligus ketua peneliti, dikutip smh.com.

“Kami ingin melihat apakah membaca yang dilakukan sendiri memiliki hasil lebih baik atau orang tua yang membacakan untuk anaknya justru lebih baik,” kata Profesor Kalb yang meneliti lebih dari 4.000 anak usia 4-5 tahun pada 2004 hingga usia 10-11 tahun.

Temuan ini sekaligus sebuah pesan yang jelas kepada orang tua, kakek, nenek, guru, dan pengasuh bahwa membaca mendatangkan manfaat lebih dari sekadar pengalaman bonding.

