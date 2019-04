JAKARTA - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Goes To Campus merupakan program dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara mengunjungi beberapa kampus yang ada di DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat.

Kepala Unit PTSP Jakarta Barat Johan mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya terbatas kepada pengusaha namun juga kepada siswa yang nantinya akan menjadi calon pengusaha di kemudian hari.

“Jadi ini salah satu kegiatan kita di PTSP kota di wilayah se Jakarta barat. Kegiatan kita ini kan adalah pelayanan dan kita tidak terbatas hanya kepada pengusaha kepada siswa juga apalagi di sekarang ini di sini kan kuliahnya ada bisnis yang nantinya calon-calon pengusaha muda di kemudian hari. Jadi kita memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa MNC College,” kata Jonan ketika ditemui di Kampus MNC College, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dia menambahkan, untuk mengurus surat izin usaha tidak perlu lagi memakai pengantar dari RT/ RW, karena surat pengantar itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu,sekarang sistemnya lebih mudah.

Selain itu, Kepala Seksi Usaha Bidang Penanaman Modal Rendy Pratama Putra mengatakan, di Mal Pelayanan Publik juga bisa mengurus SIM, paspor, SKCK, dan lain-lain.

“Di sini bisa urus paspor dan dipastikan lebih cepat daripada kantor imigrasi, selain itu bisa mengurus perpanjangan SIM dan SKCK dan juga bisa mengurus BPJS dan mengecek sertifikat tanah yang masyarakat punya itu asli apa engga. Semua bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik,” kata Rendy.

Besar harapan, pada kegiatan PTSP Goes To Campus di MNC College kali ini, akademisi, masyarakat, dan warga Jakarta pada khususnya menyadari pentingnya mengurus keperluan izin atau non izinnya sendiri dan menjadi pendorong investasi di DKI Jakarta yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

