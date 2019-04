BANDA ACEH - Nissan all new Livina meski memiliki desain yang dominan dengan saudara kembarnya, namun pembeda tentu menjadi perhatian PT Nissan Motor Indonesia untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan kepada konsumen all new Livina. Hal tersebut terbukti ketika mobil ini sangat handal menjelajah berbagai karakter medan di wilayah Aceh.

Nissan untuk pertama kalinya menjajal ketangguhan produk terbarunya ini bersama beberapa media automotif dari Jakarta dengan memilih beberapa wilayah di Aceh salah satunya puncak gunung Geurutee. Menuju lokasi tersebut all new Livina awalnya hanya bercerita terhadap kelincahan di dalam kota Banda Aceh yang sedikit padat. Memasuki kaki Gunung, beberapa tanjakan dan kelokan menyapa all new Livina yang akan membuktikan performa aslinya.

Kehandalan sistem penggerak roda depan miliki all new Livina mampu berbicara disetiap karakter jalan menanjak. Meski secara teknis penggerak roda belakang ibarat merayap karen tidak mendorong layaknya penggerak roda belakang, kemampuan torsi 141 Nm dari mesin DOHC 1.5 liter yang digunakan Nissan dengan mulus melahap setiap tanjakan.

Meski tenaga putaran bawah all new Livina terbilang galak saat menanjak, pengendalian mobil ini terbilang sangat jinak saat menghadapi belokan tajam yang menjadi karakter jalan menuju Gunung Geurutee. Meski bodi roll cukup terasa bagi penumpang bagian belakang, sebagai kendaraan MPV tentu hal tersebut masih dalam batas wajar.

Nissan all new Livina juga tak hanya mengandalkan ketangguhan dari tenaga mesinnya saja, fitur teknologi aktif hill Start assist yang dirancang untuk memberi kenyamanan di jalan pegunungan sangat berguna bagi pengemudi ketika harus menunggu antrian truk besar yang juga tengah berjuang melibas jalan pegunungan Geurutee. Dengan teknologi tersebut, pengemudi bisa percaya diri mobil tidak akan mundur meski tengah berada di jalan menanjak.

Puas dengan ketangguhan Livina melahap jalan pegunungan, aspal mulus dengan jalan lurus menjadi tantangan mobil ini untuk membuktikan tenaga putaran atas mesin berkode 4A91 dengan besaran tenaga 104 Ps langsung terasa ketika pedal gas dibejek habis.

Sistem transmisi matik empat percepatan yang menjadi unit pengujian kali ini, sangat responsif dimana setiap perpindahan gear pada posisi D, tidak membutuhkan waktu lama. Sehingga setiap tenaga yang dipasok antar gigi terasa sangat padat.

Selain itu, Livina juga menghadapi tantangan yang cukup sulit dengan melewati jalan tanah yang tak rata. Berada di bangku baris kedua, sistem peredam guncangan all new Livina sangat terasa nyaman. tentu hal ini sudah menjadi ciri khas dan banyak dikenal oleh konsumen soal kenyamanan sistem suspensi yang dimiliki Nissan.

Secara keseluruhan, Nissan all new Livina memang memiliki pembeda dari saudara kembarnya, meski ketangguhan mesin dan performa terbilang sama. Kenyamanan dan sentuhan khas Nissan kental membawa pengemudi dan penumpang dalam kabin terbawa pada suasana berbeda yang diberikan oleh Nissan all new Livina.

