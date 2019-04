JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) baru saja meluncurkan generasi terbaru Carry di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. Hadir dengan desain dan teknologi baru, Suzuki mengklaim Carry terbaru dikembangkan sesuai kebutuhan konsumen. Bahkan secara terbuka Suzuki mengungkap pengembangan mobil niaga ringannya tersebut.

Suzuki mengungkap pengembangan Carry dilandasi konsep “ILMU”, yaitu Irit bahan bakar & perawatan, Lama umur pakai, Muat banyak, dan Untung di ujung, New Carry Pick Up mengedepankan kenyamanan pengendara dan memaksimalkan fungsinya sebagai kendaraan niaga dengan dimensi yang lebih besar, kabin yang lebih lega, dapur pacu yang lebih bertenaga, serta kapasitas muatan yang lebih besar.

“New Carry Pick Up kami kembangkan untuk memenuhi keinginan dan harapan konsumen. Dengan menerapkan konsep ‘ILMU’, New Carry Pick Up memiliki desain baru dan dimensi lebih besar sehingga mampu membawa lebih banyak muatan. Selain itu, New Carry Pick Up mudah dimodifikasi untuk kebutuhan bisnis apapun. Dengan mesin terbaru yang bandel dan tangguh, konsumsi bahan bakarnya jadi jauh lebih irit. Fitur-fitur lainnya pun kini memberikan kenyamanan bagi pengendara selama di perjalanan,” kata 4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (30/4/2019).

Tak hanya soal desain dan pengembangan yang disesuaikan kebutuhan konsumen, Carry juga dibekali teknologi immobillizer agar terhindar dari potensi pencurian. Selain itu untuk sistem suspensi pun diperkuat menjamin daya angkutnya hingga 1 ton. Komponen-komponen kunci juga ditinggikan untuk mengurangi kerusakan, termasuk mesin air intake dan bumper depan, serta ground clearance yang cukup baik. Radius putar New Carry Pick Up pun mencapai 4,4 meter sehingga memberi kemudahan bermanuver di lokasi kerja yang terbatas.

Sebagai kendaraan yang telah menjadi mitra para pengusaha sejak 1976, kehadiran New Carry Pick Up menawarkan keunggulan yang beragam. Dengan panjang 4.195 mm, lebar 1.675 mm, dan tinggi 1.870 mm, New Carry Pick Up mampu membawa muatan seberat 1u ton dalam bak seluas 11,2 m2. Optimalisasi muatan juga didukung performa mesin terbaru K15B-C dan DOHC 16 Valve berkapasitas 1.500 cc, sehingga semakin tangguh pada berbagai kondisi jalan dan tetap irit bahan bakar.





Untuk mendukung kinerja pelanggan, ruang kabin didesain lebih lega dan dapat memuat hingga tiga orang penumpang. Kabin pun semakin nyaman berkat ruang kaki lebih luas dan split seat dengan jok tebal. Konsep ILMU juga didukung 6 tempat penyimpanan barang di varian AC (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) dan 10 tempat penyimpanan barang di varian non-AC (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) yang membuat barang-barang tidak hanya tersimpan rapi, namun juga membuat kabin terasa lebih lega. Tak lupa, dilengkapi juga AC, electric power steering (EPS), head unit 1Din dan sliding seat yang dapat disesuaikan dengan postur pengendara pada varian tertinggi.

New Carry Pick Up hadir dalam tiga warna, yaitu silky silver, superior white, dan real black. Harga yang ditawarkan variatif dan tergantung tipe mulai dari Rp135.600.000 untuk tipe FD, Rp144.100.000 untuk tipe FD AC/PS, Rp136.600.000 untuk tipe WD, Rp145.100.000 untuk tipe WD AC/PS.





