BANDA ACEH - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) mengungkap penjualan all new Livina sejak diluncurkan pada Februari 2019 mencatatkan Varian tertinggi VE dan VL sebagai model terlaris hingga kini.

Dari empat varian yang ditawarkan, kedua varian tertinggi banyak dipilih konsumen di Indonesia. Bahkan 90 persen dari varian yang terjual merupakan model VL dan VE. Dibanding dua model lain yakni E dan EL yang dipasarkan di bawah kedua model yang mewah tersebut.

"Model paling banyak dicari konsumen dan paling laris memang berasal dari varian tertinggi all new Livina yakni VL dan VE. 90 persen penjualan terbanyak dua model tersebut," ungkap Hana Maharani, Head of Product PT NMI, di Banda Aceh, Selasa (30/4/2019).

Ia menambahkan dari dua varian tersebut perbandingan terbesar berasal dari VE sebesar 70 persen sedangkan untuk Varian VL yang tertinggi memiliki presentase sebesar 30 persen. All new Livina E dan EL keduanya menyumbangkan 30 persen penjualan.

Sebagaimana diketahui sejak diluncurkan Nissan all new Livina berdasarkan data wholesales Gaikindo mampu membuktikan angka penjualan sebanyak 2.435 unit di seluruh Indonesia.

(ahl)