BANDA ACEH - Hadirnya kendaraan Keluarga atau multi purpose vehicle (MPV) yang kini banyak digunakan sebagai armada angkutan umum (Taksi), menjadi peluang tersendiri bagi agen pemegang merek untuk meningkatkan penjualan di pasar fleet-nya.

PT Nissan Motor Indonesia sendiri yang baru saja meluncurkan kendaraan MPV terbarunya berpeluang untuk membuka pasar fleet kendaraan MPV. Mengingat saat ini Nissan Almera model sedan telah digunakan untuk armada taksi yang sudah lama digunakan salah satu armada taksi.

Menanggapi hal tersebut, Hana Maharani Head of Product NMI mengungkap bahwa Nissan saat ini belum berencana menjadikan all new Livina sebagai armada taksi seperti beberapa model MPV lain yang kini sudah banyak beredar menjadi armada angkutan penumpang.

"Kita saat ini belum memiliki rencana tersebut, dan NMI lebih fokus pada pasar fleet khususnya perusahaan swasta dan instansi pemerintah sebagai target penjualan beberapa model Nissan," katanya.

Hingga saat ini beberapa model MPV yang telah menjadi model taksi di Tanah Air di antaranya Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan Wuling Confero sebagai produsen automotif baru asal China yang baru masuk ke pasar automotif Tanah Air.

(ahl)