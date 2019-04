JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (PT YIMM) resmi merilis varian warna baru untuk produk All New R15 yang membuat tampilan motor tersebut menjadi semakin sporty. Tidak hanya varian warna, stripping pada motor tersebut turut mendapat sentuhan perubahan yang telah disesuaikan dengan selera dan keinginan para pecinta motor sport saat ini.

All New R15 yang belum lama ini dinobatkan sebagai Best of Sport Fairing 150 di ajang Otomotif Award 2019 kini hadir dalam tiga varian warna yang lebih menarik, yaitu Racing Blue, Racing Black serta Racing Yellow. Untuk varian Racing Blue, All New R15 tampil dengan kombinasi warna biru-hitam dengan tambahan stripping berbentuk huruf “R” yang merepresentasikan simbol R Series pada kedua sisi fairing.

Sementara itu, untuk varian Racing Black (perpaduan warna hitam-merah) dan Racing Yellow (perpaduan warna kuning-kelabu) desain stripping dibuat lebih tajam dan agresif dengan tambahan logo bertuliskan R15 yang disematkan pada kedua bagian sisi fairing. Selain itu, pada area buritan motor turut pula ditambahkan stripping minimalis yang semakin memperkuat kesan racy pada All New R15.

“Penyegaran pada All New R15 merupakan upaya yang dilakukan Yamaha Indonesia untuk senantiasa memberikan nilai tambah kepada para penggemar motor sport di Tanah Air di mana mereka menginginkan motor yang tampil lebih sporty dengan beragam fitur terkini serta performa mesin yang handal yang mampu mendukung gaya berkendara mereka,” terang Yordan Satriadi selaku Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 2017 silam, All New R15 berhasil bertransformasi menjadi salah satu motor sport fairing terbaik dan paling digemari di kelasnya. Model ini hadir dengan desain tajam yang aerodinamis sangat menunjukan karakter DNA dari R Series yang ikonik.

Selain itu, All New R15 turut menyuguhkan sejumlah fitur modern yang mampu meningkatkan performa dan kenyamanan dalam berkendara seperti lampu depan belakang yang sudah mengadopsi teknologi LED sehingga membuat sistem pencahayaan menjadi lebih terang, awet serta tahan lama, dan Hazard Lamp yang berfungsi memberi tanda ketika pengemudi sedang dalam kondisi darurat. Motor ini turut pula dilengkapi dengan Speedometer Full Digital yang informatif dengan Sift-Timing Light yang memudahkan pengendara memperoleh performa optimal.

Pada bagian kaki-kaki, All New R15 juga telah menggunakan rangka Delta Box yang terbukti kuat dan kokoh. Pengaplikasian suspensi Up Side Down yang didukung dengan ban tubeless lebar serta Aluminium Rear Arm turut menghadirkan manuver berkendara yang lincah dan agresif.

All New R15 dibekali dengan mesin 155cc, 6-percepatan yang dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang mampu menjaga tenaga serta torsi merata di setiap putaran mesin serta Assist & Slipper Clutch (ASC) yang membuat kopling menjadi ringan dan proses perpindahan gigi menjadi lebih halus.

(ahl)