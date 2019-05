JAKARTA – PT Nissan Motor Indonesia (NMI) sejak meluncurkan all new Livina pada Februari lalu mulai menawarkan program menarik bagi konsumennya. Salah satu program yang ditawarkan yakni potongan harga hingga Rp7 juta.

Program ini merupakan salah satu strategi yang dijalankan Nissan untuk meningkatkan penjualan, serta memberikan kesempatan kepada konsumen yang ingin memiliki all new Livina sebagai kendaraan yang nyaman bagi keluarga.

"Kita memiliki program trade-in bagi konsumen yang ingin memiliki all new Livina dengan potongan harga yang kami berikan hingga Rp7 juta," ungkap Hana Maharani, head of product PT NMI, saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (2/5/2019).

Ia menambahkan, program tersebut juga berlaku selama pameran IIMS, namun ada beberapa hadiah langsung yang bisa didapat konsumen ketika melakukan trade-in selama gelaran ini. Sayangnya, tidak diungkap hadiah langsung yang bisa didapat konsumen yang melakukan pembelian tersebut.

Kesempatan ini merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk bisa memiliki generasi terbaru Livina.

"Program trade-in ini berlaku untuk semua merek mobil, tidak harus dari merek Nissan saja. Kita akan layani masyarakat yang ingin memiliki all new Livina dengan mudah, salah satunya melalui program trade-in," katanya.

(muf)