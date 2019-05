JAKARTA - Memasuki hari ke-8 penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo Kemayoran. Rupanya, hari libur kemarin mendatangkan banyak pengunjung sejak sepekan ini. Sebanyak 326,010 orang telah mengunjungi IIMS 2019 selama 7 hari, terhitung sejak hari pembukaan Kamis (25/4) lalu.

Dyandra Promosindo selaku penyelenggara, merancang IIMS 2019 sebagai pameran ramah untuk semua kalangan masyarakat. Mulai dari anak kecil, lanjut usia (lansia), hingga kaum difabel bisa merasakan kenyamanan selama mengunjungi pameran otomotif tersebut berkat fasilitas-fasilitas istimewa yang disediakan.

Pengunjung anak-anak usia 4 tahun ke bawah dan lansia di atas 65 tahun mendapatkan fasilitas gratis masuk ke IIMS 2019. Tak hanya itu, Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara pameran pun sudah menyiapkan fasilitas pendukung lain seperti peminjaman stroller dan kursi roda secara gratis, bagi pengunjung yang membutuhkan.

Guna memudahkan kunjungan difabel yang menggunakan kursi roda, IIMS 2019 menyediakan jalur akses yang landai baik dari sarana dan prasarana venue maupun booth peserta pameran. “Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengunjung IIMS 2019, tanpa batas. Fasilitas yang kami berikan pun cukup lengkap dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang datang ke pameran otomotif ini,” ujar Hendra Noor Saleh, Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo.

Komunitas difabel diberikan kesempatan untuk mengunjungi area pameran, melihat mobil dan sepeda motor baru, hingga menikmati ragam program pendukung yang disajikan. Tentunya akan didampingi oleh tenaga ahli, dalam hal ini Dyandra Promosindo bekerjasama dengan KamiBijak, yaitu lembaga yang dapat memberikan kemudahan akses informasi daring ramah disabilitas terutama bagi mereka yang keterbatasan pendengaran (Tuli) melalui media visual dalam bentuk video Bahasa Isyarat dan Teks.

“Industri otomotif berhak diketahui oleh khalayak termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Setiap tahun, kami upayakan untuk berbagi informasi mengenai industri otomotif melalu gelaran IIMS 2019 dan antusiasme mereka merupakan suatu kebanggan serta penyemangat bagi kami sebagai penyelenggara.” jelas Kohen.

Selain itu, program lain yang dihadirkan Telkomsel IIMS 2019 adalah menghadirkan special show ‘The Iconic Movie Cars’ yaitu parade mobil-mobil iconic dari dunia film Hollywood. Parade ini menampilkan Batmobile x Mazda RX-7 Tokyo Drift x The Wastelad. Parade ini dimulai dari area The Wasteland dan melintasi area Center Piece of Carni setiap sore hari.

(ahl)