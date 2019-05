JAKARTA - Dunia modifikasi digital tengah menjadi tren di kalangan anak muda maupun milenial, meski bukan dalam aplikasi nyata. Ubahan dan sentuhan gaya modifikasi digital menjadi daya tarik bagi Suzuki untuk mengadu kreatifitas para modifikator digital bersaing mengubah tampilan all new Ertiga.

Kontes modifikasi bernama Suzuki all new Ertiga Digimods contest, diikuti sebanyak 113 peserta dengan berbagai ubahan modifikasi all new Ertiga. Aliran modifikasi baik racing, elegan dan ekstrem menjadi ubahan yang banyak dilakukan para peserta yang ikut dalam Digimods contest.

Harold Donnel, Head of 4W Brand Development & Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales menjelaskan, “Kami melihat antusiasme masyarakat, terutama anak-anak muda terhadap tren modifikasi digital semakin meningkat, kreativitasnya pun semakin berkembang.

"Melalui Suzuki All New Ertiga Digimods Contest, kami dapat merasakan energi tersebut dari aneka kreasi modifikasi All New Ertiga hasil para peserta. Harapan kami, ajang ini bukan hanya sekadar adu kreativitas dalam modifikasi digital, tetapi juga bisa menjadi inspirasi yang nantinya dapat diaplikasikan dalam desain All New Ertiga selanjutnya.” katanya.

Suzuki All New Ertiga Digimods Contest merupakan sebuah kompetisi yang bertujuan menciptakan konsep modifikasi digital mobil Suzuki All New Ertiga yang termasuk dalam kategori LMPV. Dalam kontes ini, peserta dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan pelajar. Para peserta yang telah mendaftar melalui www.suzuki.co.id/digimods, mengunggah karya masing-masing dengan menggunakan tagar #AllNewErtigaDigimods.

Setelah melalui tahap penilaian dan penjurian, akhirnya terpilihlah para pemenang dari dua kategori yaitu umum dan pelajar, para pemenang dari masing – masing kategori akan menerima hadiah berupa uang tunai jutaan. Khusus untuk kategori Best of the Best, para pemenang Suzuki All New Ertiga Digimods Contest kembali bersaing dengan mempresentasikan desainnya di panggung booth Suzuki dan pemenang kategori ini mendapatkan satu buah unit IPAD 4.

Kategori Pelajar:

Juara 1 Radya Triadhie

Juara 2 Adrian Ahmad Ramadhani

Juara 3 Nico Prasteya

Kategori Umum:

Juara 1 Muhammad Haekal Shafi

Juara 2 Artha Garcia Putra

Juara 3 Irvan Adi Pratama

(muf)