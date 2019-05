JACKSONVILLE – Sebuah pesawat Boeing 737 sewaan yang membawa 143 orang tergelincir keluar landasan dan masuk ke Sungai St. Johns di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat (AS) pada Jumat saat berusaha mendarat di sebuah pangkalan militer di tengah badai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi 21 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Pesawat bertipe 737-800 yang tiba dari Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo di Kuba dengan membawa 136 penumpang dan tujuh awak itu jatuh ke sungai di ujung landasan pacu di Pangkalan Udara Naval Jacksonville sekira pukul 21:40 waktu setempat.

"Pesawat itu tidak tenggelam. Setiap orang hidup dan bertanggung jawab," kata Kantor Sheriff Jacksonville di Twitter sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (4/5/2019). Kantor Sheriff Jacksonville mengatakan 21 orang yang terluka dalam insiden itu telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan berada dalam kondisi yang baik.

Tweet sheriff disertai dengan dua foto yang menunjukkan pesawat, yang bertuliskan Miami Air International, mengambang di air dangkal dan dalam keadaan sepenuhnya utuh.

21 adults transported to local hospitals by @JFRDJAX. All listed in good condition, no critical injuries. Over 80 @JFRDJAX members responded. AMAZING response and work @JFRD! #Teamwork https://t.co/WKdlygail4— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019