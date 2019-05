JAKARTA - Tampilan Nissan all new Livina memang tak jauh berbeda dengan saudara kembarnya Xpander yang memang lebih dulu meluncur. Namun dengan beberapa ubahan yang dimilikinya, all new Livina justru menjadi model penyegaran dan disukai banyak masyarakat.

Nissan sendiri mengklaim seluruh model yang diluncurkannya merupakan pengembangan dari desain Nissan yang unik dan berteknologi canggih. Nissan juga memiliki lambang V motion pada bagian depan all new Livina yang tak bisa dipungkiri meningkatkan tampilan MPV keluarga.

“Kami senang All New Nissan Livina dinobatkan sebagai Mobil Pilihan Pengunjung IIMS 2019. Sejak diluncurkan pada bulan Februari lalu, All New Livina telah menerima sambutan hangat dari pelanggan berkat ciri khas desain Nissan yang unik, teknologi cerdas yang diusungnya dan juga Nissan Care Package yang inovatif, berupa gratis suku cadang dan servis hingga 50.000 kilometer / 4 tahun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah memilih MPV pintar, All New Nissan Livina sebagai favorit Anda”, ujar Isao Sekiguchi, presiden direktur PT Nissan Motor Indonesia, dalam keterangan resminya yang diterima Okezone.

Sektor pacunya, Nissan all new Livina menggunakan mesin 4A91 yang sama dengan Mitsubishi Xpander berkapasitas 1.499 Cc yang mampu meletupkan tenaga mencapai 102 hp pada 6.000 rpm, sedangkan torsi puncaknya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm. Seluruh tenaga mesin disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan matik.

Nissan all new Livina hadir dengan lima tipe pilihan E, EL manual, EL automatic, VE manual dan VL automatik, all new Livina memberikan pilihan lengkap pada konsumennya.

Tipe paling rendah E dibanderol dengan harga Rp198,8 juta sedangkan tipe tertingginya VL automatik dibanderol dengan harga Rp261,9 juta.

(muf)