YERUSALEM – Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Pengawasan dan Perlawanan Terhadap Anti-Semitisme mengatakan bahwa Washington mungkin akan mengkaji ulang hubungannya dengan negara-negara yang dianggap memiliki sikap anti-Israel. Pernyataan yang disampaikan Utusan Khusus AS, Elan Carr pada Minggu itu merupakan sebuah pergeseran kebijakan dari AS yang mulain menyamakan sikap anti-Zionisme dengan anti-Israel.

Pada Maret, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa anti-Zionisme - penentangan terhadap keberadaan Israel sebagai tanah air bagi orang-orang Yahudi - adalah bentuk anti-Semitisme, atau permusuhan terhadap orang-orang Yahudi, yang sedang meningkat di seluruh dunia dan bahwa Washington akan "melawannya tanpa henti".

Carr mengatakan bahwa posisi AS tersebut membuat Washington mungkin meninjau kembali hubungannya dengan pemerintah atau pemimpin negara-negara lain.

"Amerika Serikat bersedia meninjau kembali hubungannya dengan negara mana pun, dan tentu saja anti-Semitisme di negara yang memiliki hubungan dengan kami, merupakan keprihatinan yang mendalam," kata Carr kepada Reuters dalam kunjungannya ke Israel.

"Saya akan mengangkat masalah itu dalam pertemuan bilateral yang saya lakukan di seluruh dunia," katanya. "Itu adalah sesuatu yang akan kita bicarakan dengan jujur dan terus terang - di balik pintu tertutup."

Carr menolak menyebutkan negara atau pemimpin tertentu yang termasuk dalam kelompok itu, atau menguraikan tindakan apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintahan Trump.

"Saya jelas tidak bisa mengomentari alat diplomatik yang mungkin kami bawa," katanya. “Setiap negara adalah tantangan diplomatik yang berbeda, situasi yang berbeda, nomor satu. Dan nomor dua, jika saya mulai mengungkapkan apa yang mungkin kami lakukan, itu akan menjadi kurang efektif. "

Beberapa analis politik AS mengatakan bahwa Presiden Donald Trump dan politisi Partai Republik lainnya berharap dukungan untuk Israel akan menarik pemilih Yahudi, termasuk mereka yang tidak puas dengan suara pro-Palestina dalam lingkaran Partai Demokrat yang progresif.

(dka)