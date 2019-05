JAKARTA - PT Skuter Motor Indonesia (SMI), agen pemegang merek Lambretta di Indonesia, merilis dua produk terbaru yakni Lambretta V200 dan V125 Special. Rencananya, Lambretta V-Spesial ini akan mulai mengaspal pada Agustus 2019.

Ade Sulistioputra, CEO PT Brum Brum yang merupakan induk PT SMI, mengatakan bahwa alasan mendatangkan skutik premium ini adalah karena besarnya permintaan Lambretthusiast, sapaan penggemar Lambretta di Indonesia.

"Lebih dari sekadar brand sekuter biasa, Lambretta adalah sebuah brand lifestyle yang memiliki daya tarik tersendiri, legacy, dan semangat berinovasi tanpa henti," ujarnya dalam acara peluncuran Lambretta V200 dan V125 Special di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Motor yang didatangkan secara utuh (completely built up/CBU) dari Vietnam ini telah mengadopsi LED heksagonal, indikator LED, dan glove box dengan fitur pengisian daya 12 volt.

Selain itu, dengan standar emisi Euro 4, mesin silinder tunggal dua skutik ini mampu dipacu hingga kecepatan maksimal 95 kilometer/jam (V125 Special) dan 100 kilometer/jam (V200).

Preorder skutik premium ini mulai dibuka pada hari yang sama dan dibanderol dengan harga Rp52,5 juta untuk V200 (on the road) dan Rp44,5 juta (on the road) untuk V125 Special.

(amr)