JAKARTA - Kehadiran Suzuki Jimny di tanah air, rupanya makin dekat dengan kepastian. Setelah beberapa unit Jimny terkuak tengah melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, kini giliran harga Jimny yang telah masuk situs resmi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

Berdasarkan situs tersebut, Suzuki Jimny akan hadir dalam dua pilihan tipe yakni transmisi manual dan transmisi matik. Merujuk situs BPRD untuk tipe matik terteraa kode 6GVX 4x4 AT 9tipe transmisi otomatis yang dibanderol dengan harga Rp256 juta.

Sedangkan Suzuki Jimny 6GVX 4X4 MT tipe transmisi manual melalui situs tersebut dibanderol dengan harga Rp246 juta. Namun kedua harga tersebut, tentu harga acuan off the road atau belum termasuk pajak.

Jika diperkirakan dengan biaya pajak yang berlaku, dimungkinkan Jimny akan memiliki banderol dengan harga sekira dibawah Rp300 juta hingga diatas Rp300 juta untuk tipe matiknya.

Sebagaimana diketahui, Suzuki Jimny telah dua kali tampil di ajang pameran automotif di Indonesia. Pertama kali muncul di pameran tahun lalu, dan pameran IIMS kemarin Suzuki kembali memamerkan Jimny kepada konsumen di tanah air.

Selain harga Suzuki Jimny dengan status off the road, saat ini juga banyak beredar harga on the road Jimny yang beredar di sosial media. Dimana Jimny akan dibanderol termurah sehara Rp315 juta sedangkan varian termahalnya mencapai Rp330 juta yakni varian Jimny dua warna.

(muf)