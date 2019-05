JAKARTA - Hanya dalam sebelas hari penyelenggaraan IIMS 2019, dua model mobil Suzuki yang dipamerkan menjadi model yang mendongkrak penjualan selama berlangsungnya pameran bertaraf international tersebut.

Suzuki all new Ertiga dan Carry Pikap, telah menjadi mobil yang berhasil menarik perhatian pengunjung dan sukses mendongkrak angka pemesanan kendaraan Suzuki hingga penjualannya mencapai 1.350 unit.

Dengan pencapaian tersebut, Makmur, 4W Sales Director PT Suzuki Indomobil Sales mengucapkan terima kasih atas antusiasme seluruh pelanggan setia Suzuki selama ajang IIMS 2019. Kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan konsumen kepada kami membuat capaian penjualan Suzuki mencapai ribuan unit.

"Prestasi ini tentunya memotivasi kami untuk terus menghadirkan berbagai program penjualan yang menarik serta menghadirkan beragam produk yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan seperti mobil Kebanggaan Keluarga, All New Ertiga dan juga Rajanya Pick Up, New Carry Pick Up,” ujar

Suzuki all new Ertiga memimpin penjualan mobil penumpang dengan raihan angka 620 unit atau sebesar 46% dari penjualan keseluruhan Suzuki selama IIMS 2019 berlangsung. Selain dilengkapi fitur yang mumpuni, tingginya angka penjualan mobil yang menyandang gelar ‘Car of The Year 2019’ versi tabloid OTOMOTIF ini juga diperkuat oleh dirilisnya varian All New Ertiga Suzuki Sport yang berhasil memberikan kontribusi sebesar 21,5% dari total penjualan model All New Ertiga selama pameran.

Posisi kedua kontribusi penjualan terbesar Suzuki selama IIMS 2019 ditempati oleh mobil niaga andalan Suzuki dengan angka penjualan mencapai 454 unit. Raihan tersebut didukung oleh kehadiran New Carry Pick Up yang diluncurkan secara world premiere pada pembukaan IIMS 2019.

Dengan keandalan mesin dan konsep ILMU (Irit bahan bakar, Lama umur pakai, Muat banyak dan Untung di ujung) yang disematkan pada setiap unitnya, Rajanya Pick Up ini berhasil memberikan kontribusi sebesar 34% dari penjualan keseluruhan Suzuki selama IIMS 2019 berlangsung. Sementara 20% penjualan lainnya ditopang oleh lini produk Suzuki seperti Ignis, SX4 S-Cross, Baleno, Karimun Wagon R dan APV yang turut berkontribusi dalam penjualan unit mobil Suzuki pada saat IIMS 2019.

“Kami harap seluruh lini produk serta program penjualan yang kami hadirkan selama IIMS 2019 sesuai dengan harapan pelanggan. Pencapaian kami pada kesempatan ini juga akan terus menjadi tolak ukur bagi Suzuki untuk terus menghadirkan yang terbaik untuk seluruh konsumen.” tutup Makmur.

(muf)