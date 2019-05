NEW DELHI - Suzuki all new Ertiga memang tengah menjadi primadona di kelas kendaraan low multi purpose vehicle (LMPV). Pengembangan model untuk memenuhi ekspektasi konsumennya pun terus dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan versi captain seat.

Hadirnya Suzuki Ertiga Captain seat akan menjadi model termewah yang dimiliki jajaran varian Ertiga yang ditawarkan Suzuki ke konsumen. Uniknya jika biasanya captain seat hanya terdapat di bangku baris kedua, kali ini Suzuki memberikannya hingga bangku baris ketiga.

Secara total kapasitas seluruh kabin mampu menampung sebanyak 6 orang penumpang. Melansir dari Indianutosblog, pilihan captain seat ini sebagai model pendukung bagi konsumen yang mendambakan kenyamanan dan privasi selama perjalanan bersama Ertiga.

Mendukung kenyamanan penumpang di dalam kabin, nuansa sporti kental terlihat dengan aksen berwarna hitam yang mendominasi. Model ini juga kabarnya akan disematkan teknologi cruise control serta sistem perangkat audio infotainment canggih.

Di sektor dapur pacu, Suzuki Ertiga captaian seat masih tetap mengusung mesin yang sama yakni K15B dengan kapasitas mesin 1.5 liter berteknologi smart hybrid, dengan konfigurasi empat silinder yang mampu menghasilkan tenaga 104 Ps dan torsi 138 Nm. Seluruh tenaga disalurkan menggunakan transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan matik.

(muf)