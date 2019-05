JAKARTA - Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan memenuhi undangan President of Kun Shan University (KSU) untuk menghadiri kegiatan Asia University Union atau AU+ dan 2019 Global President Forum di Taiwan, akhir bulan lalu.

Rektor Untar hadir sebagai delegasi peninjau kegiatan AU+ yang beranggotakan perguruan-perguruan tinggi dari Taiwan, Jepang, China, Korea dan Malaysia. Pada pertemuan tersebut Untar diterima menjadi anggota AU+.

Sedangkan dalam acara 2019 Global President Forum, Rektor mempresentasikan tentang berbagai kegiatan di Untar dengan judul presentasi "The Implementation of the Community Engagement by Lecturers and Students as Part of Building University’s Excellent Reputation".

Pada kesempatan tersebut dipaparkannya berbagai capaian Untar dalam rangka meningkatkan reputasi. Termasuk kesiapan Untar untuk berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dari berbagai negara atas dasar saling menghargai dan memberi manfaat bersama.

Dikegiatan ini para president atau rektor anggota AU+ diminta mempresentasikan berbagai hal penting sesuai tema umum yang telah ditetapkan bersama. Selama kunjungan, Rektor didampingi Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Adianto., M.Sc dan Kepala Humas Paula T. Anggarina.

Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan memandang Untar perlu membangun kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri agar lebih berperan dalam tatanan global. Selain itu untuk dapat berkontribusi lebih luas dalam pengembangan pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi manca negara.

Hadiri Dies Natalis ke 54 KSU

Saat kunjungan di KSU, Rektor Untar juga menghadiri Dies Natalis ke-54 universitas tersebut, Sabtu (27/4). Dalam kesempatan tersebut, Rektor mengucapkan selamat dan berharap KSU makin maju dalam berbagai bidang kegiatan dan dapat terus menjalin kerjasama dengan Untar sehingga dapat menghasilkan kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas serta reputasi tingkat nasional dan Internasional.

Untar dan KSU sudah menjalin kerja sama melalui berbagai kegiatan antara lain penyelenggaraan seminar internasional bersama, dan pertukaran mahasiswa.

