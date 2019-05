JAKARTA - Jelang arus mudik 2019, Mitsubishi minta seluruh konsumennya untuk menyerbu jaringan diler di Indonesia untuk bisa mendapatkan berbagai program menarik diantaranya pengecekan kondisi mobil secara gratis.

Tak hanya itu, Mitsubishi juga memberikan harga spesial untuk pembelian sparepart menjelang musim mudik tahun ini. Dari harga suku cadang yang ditawarkan, Mitsubishi telah mempaketkan semua kebutuhan komponen dalam satu paket pekerjaan perbaikan.

Program Care Campaign ini menurut Eiichiro Hamazaki, Director of After Sales Division PT MMKSI sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, kami menghadirkan Lebaran Care Campaign dengan tujuan untuk memberikan kemudahan layanan purnajual dan pembelian spare parts melalui berbagai program menarik selama periode mudik tahun ini.

"Dengan hadirnya posko siaga dan layanan 24 jam yang telah disiapkan di titik-titik jalur mudik, pelanggan dapat berkendara dengan rasa aman dan nyaman,” ungkap Eiichiro Hamazaki, Director of After Sales Division PT MMKSI, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone.

Paket yang bisa dipilih konsumen dengan harga khusus diantaranya, Engine Care Package, dimana konsumen mendapat potongan harga 15% untuk tipe paket perawatan mesin yaitu type Standard yang meliputi engine oil, oil filter, gasket, dan Type Plus yang meliputi engine oil, oil filter, gasket, element oil cleaner, fuel system cleaner, longlife coolant, engine flush.

Selain itu ada pula Safety Care Package, dimana konsumen mendapatkan potongan harga sebesar 15% untuk Safety Care Package, dan terdapat 2 jenis tipe safety care package yaitu Type Standard meliputi brake pad, brake cleaner, dan brake fluid. Dan Type Plus brake pad, brake shoe brake cleaner, dan brake fluid. Promo berlaku untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan Mitsubishi Motors.

Program lainnya yakni paket Cabin Care Package (khusus di Posko Mitsubishi), bagi konsumen yang melakukan perawatan kabin mobil dengan melakukan pembelian Anti-bacterial, Evaporator Cleaner, dan AC Filter akan medapatkan potongan harga sebesar 15%. Promo ini berlaku untuk kendaraan penumpang Mitsubishi Motors. Adapun program Cabin Care Package hanya berlaku di Posko Siaga Mitsubishi.

Selama arus mudik, posko siaga akan berlangsung selama periode 31 Mei – 10 Juni 2019, PT MMKSI Bersama dealer telah menyediakan Posko Siaga Mitsubishi 24 jam yang terdapat di 16 titik sepanjang jalur mudik nasional. Konsumen Mitsubishi dapat beristirahat sejenak dan menikmati fasilitas yang telah disediakan di Posko Siaga Mitsubishi 24 Jam.

(muf)