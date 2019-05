WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa membantah laporan dari New York Times yang mengatakan bahwa pejabat pertahanan AS telah mendiskusikan rencana untuk mengirimkan 120.000 pasukannya ke Timur Tengah untuk menghadapi Iran. Trump menyebut laporan itu sebagai “berita palsu”.

"Saya pikir ini berita palsu, oke? Sekarang, akankah saya melakukan itu? Tentu saja. Tapi kami belum merencanakan untuk itu. Semoga kita tidak harus merencanakan untuk itu. Dan jika kami melakukan itu, kami akan mengirim pasukan yang jauh lebih banyak dari itu, "kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (15/5/2019).

Sebelumnya, New York Times melaporkan bahwa Penjabat Sementara Menteri Pertahanan Patrick Shanahan telah mempresentasikan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan para pejabat tinggi keamanan nasional pekan lalu. Rencana yang disampaikan Shanahan melibatkan pengiriman 120.000 tentara AS ke Timur Tengah jika Iran menyerang pasukan AS atau mempercepat pekerjaan program senjata nuklirnya.

Times mengutip beberapa pejabat pemerintah melaporkan bahwa rencana yang diperbarui yang disampaikan Shanahan itu tidak menyerukan invasi ke Iran, yang akan membutuhkan lebih banyak pasukan.

Beberapa pejabat pertahanan AS yang hadir pada pertemuan Kamis adalah Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, Direktur CIA Gina Haspel, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats, dan Pimpinan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Jenderal Joseph Dunford.

(dka)