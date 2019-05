WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberi tahu para pejabat tingginya bahwa dia tidak mau negaranya terlibat perang dengan Iran. Hal itu diungkapkan oleh tiga pejabat AS pada Kamis.

"Dia tidak ingin berperang. Itu bukan dirinya, "kata seorang pejabat yang berbicara dengan syarat anonim sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (17/5/2019).

Pejabat itu mengatakan bahwa Trump telah berkomunikasi dengan tim keamanan nasionalnya dan para pembantu lainnya yang ingin menjaga ketegangan dengan Teheran agar tidak mendidih menjadi konflik bersenjata.

Meski begitu, Trump juga telah menyatakan dengan jelas bahwa dia akan melindungi kepentingan AS di kawasan. Intelijen AS menunjukkan adanya peningkatan aktivitas oleh Iran atau proxy-nya yang dianggap oleh para pejabat AS sebagai ancaman terhadap sasaran Washington di kawa yang diambil para pejabat AS sebagai ancaman terhadap sasaran AS di kawasan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Swiss Ueli Maurer pada Kamis, Trump mengatakan kepada reporter bahwa dia berharap AS tidak bergerak menuju ke sebuah perang dengan Iran. Swiss telah berperan sebagai penghubungan antara Iran dan AS yang sudah tidak memiliki hubungan diplomatik.

"Semoga tidak," kata Trump ketika ditanya oleh wartawan apakah Washington akan berperang dengan Teheran.

Ketegangan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir dengan meningkatnya kekhawatiran tentang potensi konflik AS-Iran. Awal pekan ini Washington menarik beberapa staf diplomatik dari kedutaan besarnya di Baghdad setelah serangan akhir pekan terhadap empat kapal tanker minyak di Teluk.

“Presiden sudah mengatakan dengan jelas, Amerika Serikat tidak mencari konflik militer dengan Iran, dan dia terbuka untuk berbicara dengan para pemimpin Iran. Namun, opsi default Iran selama 40 tahun adalah kekerasan, dan kami akan melindungi personel dan kepentingan AS di kawasan ini, ” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Garrett Marquis.

