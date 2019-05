JAKARTA - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) memperkuat jajaran sepeda motor trailnya dengan meluncurkan KLX230. Model tunggangan penggaruk tanah ini resmi dipasarkan Kawasaki bagi pecinta off road.

Kawasaki mengklaim KLX230 hadir dengan spesifikasi yang tentunya lebih gahar, dan disokong menggunakan desain dual purpose, bobot ringan dan lincah dalam bermanuver di lintasan tanah kering maupun basah.

Ketangguhan KLX230 diungkap Head Sales and Promotion PT KMI, Michael C Tanadhi, hadirnya motor trail terbaru ini untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan tunggangan yang lebih handal di medan off road.

"Kami meluncurkan KLX 230 untuk memenuhi permintaan konsumen yang memiliki hobi berkendara off-road," ujar Michael, dalam World Premier Kawasaki KLX 230 di Arena PRJ, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Mengatakan, KLX230 memberikan kemampuan off-road yang memadai karena didukung diameter roda lebih luas, long-travel suspension, dan ground clearance yang pas.

Diatas kertas Kawasaki KLX230 dibekali mesin SOHC satu silinder yang mampu meletupkan tenaga hingga 19 hp dengan besaran torsi mencapai 19,8 Nm. Seluruh tenaga mesin disalurkan dengan transmisi 6 percepatan. Suplai bahan bakar telah mengusung perangkat injektor dan tak lagi mengandalkan karbu seperti model KLX150.

Untuk memboyong Kawasaki KLX230, konsumen bisa menebusnya dengan harga Rp42,5 juta namun selama pameran KLX230 bisa ditebus dengan harga promo Rp39,9 juta.

