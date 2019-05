BAGI para pemudik, jalur darat seperti via jalan tol masih menjadi pilihan utama bagi mereka. Terutama bagi masyarakat yang hendak kembali ke kampung halaman di Tanah Jawa. Pemerintah dalam hal ini PT Jasa Marga telah menyiapkan langkah sebagai antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya volume kendaraan yang melintas di jalan tol saat arus mudik lebaran nanti.

General Manager PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek, Raddy R Lukman berujar bahwa volume kendaraan di tol saat arus mudik lebaran tahun ini diprediksi meningkat. Puncak arus mudik kata dia kemungkinan bakal dilalui 150.000 kendaraan atau lebih banyak dibanding tahun lalu yakni 130.000.

Ia berharap melonjaknya volume kendaraan saat mudik nanti bisa terlayani dengan baik. Terlebih beban kendaraan yang melintasi gerbang Cikarang-Utama akan berpindah ke Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurip.

"Pemindahan gerbang tol ini memisahkan gerak kendaraan yang ke arah timur dan Bandung. Beban (GT Cikarang Utama) terdistribusi 70 ribu di Cikampek dan sisanya di Kalihurip," ujarnya, belum lama ini.

Saat ini kata dia, di Gerbang Tol Cikampek dan Kalihurip tengah dibangun masing-masing berjumlah 30 gardu. Dengan jumlah tersebut, seluruh volume kendaraan akan cepat terlayani. "Jadi bisa dibayangkan dengan beban lebih kecil bisa tertampung. Insya Allah kapasitasnya terjawab untuk itu," ucap Raddy.

Selain memindahkan GT Cikarang Utama ke dua gerbang tol tersebut, Jasa Marga tetap menyiapkan mobile reader di Cikampek dan Kalihurip untuk transaksi tol. "Total kita punya 56 tahun ini, tahun lalu 46 kita tambah lagi 10 nanti di gerbang baru," ujarnya.

Adapun mengenai kebijakan one way, Jasa Marga juga sudah menyiapkan 15 jalur ke arah timur dan 15 ke arah Jakarta di KM 70 atau Gerbang Tol Cikampek Utama. Untuk tambahan antisipasinya, perseroan pun menyiapkan masing-masing 6 jalur reversible sehingga maksimal per arah bisa 21 gardu.

"Bedanya apa dengan tahun lalu, one way tahun lalu tidak diberitakan. Kalau tahun ini kan sudah diinformasikan berarti kita harus jaga-jaga lagi dengan diberitakan mudik," kata dia.

(put)