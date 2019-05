ALAT transportasi kereta api masih menjadi pilihan favorit pemudik yang berasal dari Jawa. Khusus untuk tahun ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) bagian daerah operasional (Daop) 1 Jakarta akan menyediakan 957.282 tempat duduk (seat) kereta jarak jauh dan menengah sebagai upaya memenuhi kebutuhan angkutan lebaran 2019.

"Jumlah kursi ini naik 6 persen dari jumlah pada masa angkutan Lebaran tahun lalu," ujar Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah belum lama ini.

Dadan menjelaskan bahwa peningkatan itu didorong dengan penambahan gerbong kereta sekaligus mengubah kelas gerbong. Yang mana jika sebelumnya, satu kereta terdiri dari 10 gerbong, sekarang menjadi 14 gerbong. "Ada juga kelas bisnis yang terdiri 64 tempat duduk, diubah menjadi ekonomi kelas premium berjumlah 80 tempat duduk," tuturnya.

Sehingga PT KAI Daop 1 Jakarta total mengoperasikan 78 kereta api jarak jauh dan menengah per harinya, mencakup kereta api reguler dan tambahan. Kereta api reguler tersedia 58 per harinya. Rinciannya, 32 kereta api dari Stasiun Gambir dan 26 kereta dari Stasiun Pasar Senen. Sedangkan kereta api tambahan sebanyak 20 per hari, yakni 12 kereta api dari Stasiun Gambir dan 8 kereta api dari Stasiun Pasar Senen.

Adapun dari sisi sarana lanjut Dadang, terdapat 326 gerbong kereta yang siap beroperasi setiap harinya selama musim arus mudik dan balik lebaran 2019. Terdiri dari 27 gerbong kereta pembangkit, 203 gerbong kereta penumpang, 66 gerbong kereta bagasi, 13 gerbong kereta wisata, 17 gerbong kereta makan.

"Sedangkan untuk lokomotif disiapkan 44 lokomotif, yang berasal dari Depo Jatinegara sebanyak 41 dan 3 lokomotif dari Depo Tanah Abang," kata dia.

KAI Daop 4 Sediakan Tiket Tambahan

Sementara itu, sebanyak 9.816 tiket kereta api tambahan Lebaran 2019 disiapkan untuk mengangkut pemudik setiap hari. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro.

Kereta api tambahan ini melayani berbagai rute yang menjadi favorit masyarakat di antaranya dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan Gambir menuju Semarang, Surabaya, Malang, Blitar, dan lainnya.

Penjualan tiket 14 perjalanan kereta api tambahan di wilayah Daop 4 Semarang mulai Sabtu 6 April 2019. Kereta api tambahan untuk wilayah Daop 4 Semarang itu menyediakan 9.816 seat per hari. Jumlah tersebut meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu 8.508 seat kereta api tambahan.

Adapun daftar KA tambahan Lebaran tersebut adalah sebagai berikut :

- KA Argo Muria Lebaran, relasi Semarang Tawang-Gambir PP, kapasitas 1.000 seat.

- KA Argo Sindoro Lebaran, relasi Semarang Tawang-Gambir PP, kapasitas 1.000 seat.

- KA Tawang Jaya Lebaran, relasi Semarang Poncol-Pasar Senen PP, kapasitas 1.600 seat.

- KA Brantas Lebaran, relasi Pasar Senen-Semarang Tawang-Blitar PP, kapasitas 1.868 seat.

- KA Kertajaya Lebaran, relasi Pasar Senen-Semarang Tawang-Surabaya Pasarturi PP, kapasitas 1.868 seat.

- KA Matarmaja Lebaran, relasi Pasar Senen-Semarang Tawang-Malang PP, kapasitas 1.580 seat.

- KA Sembrani Lebaran, relasi Gambir-Semarang Tawang-Surabaya Pasarturi PP, kapasitas 900 seat.

"Masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket KA tambahan ini melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, dan berbagai channel penjualan tiket resmi KAI lainnya," ujar Krisbiyantoro.

Menurutnya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api sangat tinggi pada masa angkutan Lebaran 2019. Hal tersebut terbukti dengan habisnya kereta api favorit untuk mudik mulai dari H-7 lebaran, H-6, dan seterusnya. Sedangkan untuk arus balik, keberangkatan H2+2 dan H2+3 Lebaran menjadi tanggal pilihan para penumpang untuk kembali ke kota asal pada masa arus balik.

“Kami terus menerus meningkatkan pelayanan dengan menambah kereta-kereta api tambahan pada angkutan Lebaran 2019 tanpa mengurangi kenyamanan penumpang,” ucap Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 4 Semarang, Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso.

(put)