JAKARTA - Jelang arus mudik, Daihatsu kembali menggelar mudik bareng dengan berbagai komunitas pecinta kendaraan Daihatsu. Sebanyak 13 komunitas turut ambil bagian dalam mudik tahun ini.

Mengusung tema Daihatsu Sahabat Mudik yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya, merupakan wujud apresiasi Daihatsu kepada para pengguna mobil Daihatsu. Dari berbagai komunitas, sebanyak 114 keluarga tahun ini memilih mengikuti mudik bersama dengan Daihatsu.

Dalam mudik kali ini, Daihatsu turut memberikan tips & trik yang bisa digunakan seluruh peserta mudik, selain itu ada pul paket akomodasi dan uang saku, snack dan merchandise menarik yang dibagikan kepada seluruh peserta mudik bareng.

“Kami bersyukur dan sangat antusias dapat menemani Sahabat pada bulan Ramadhan tahun ini. Daihatsu juga siap menemani perjalanan mudik Sahabat dengan 9 Posko Siaga Daihatsu (Merak, Cikampek KM57, Cipali KM 102A, Cirebon KM 207A, Alas Roban KM 379A, Salatiga KM 456A, Ngawi 575A, Jombang 678B, Tabanan di SPBU sebelah Lalanglinggah) pada 31 Mei-7 Juni serta 46 Bengkel Siaga di seluruh Indonesia.”ujar Budi Mahendra, CSVC Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), dalam keterangan resminya kepada Okezone.

Daihatsu yang berpartisipasi tahun ini, yang terdiri dari Daihatsu Taruna Club (DTC), Daihatsu Ayla Indonesia (DAI), Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC), Calya Sigra Club (CALSIC), Gran Max Luxio Indonesia (MAXXIO), Taruna Owners (TO), Classy Charade Winner (C2W), Daihatsu Zebra Club (ZEC), Sirionity, Terios Indonesia, All New Rush Terios Indonesia, Ceria Club Indonesia, dan Daihatsu Xenia Indonesia Club (DXIC).

(muf)