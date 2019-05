MUMBAI - Sebuah operasi antiterorisme digelar secara mendadak di Kota Vasai-Virar, di luar Kota Mumbai, India setelah seorang mantan tentara penjaga perbatasan melapor kepada polisi, dan mengatakan bahwa dia melihat dua pria misterius yang memakai jaket bom bunuh diri.

Diwartakan RT, Kamis (30/5/2019), menyusul operasi antiteorisme pada Rabu tersebut, polisi menemukan dua aktor India sebagai biang keladi kepanikan publik dengan berdandan layaknya militan. Pasangan aktor itu hanya berjalan-jalan mencoba untuk membeli rokok ketika mereka tiba-tiba menjadi titik perhatian utama dari pasukan keamanan yang datang untuk mencegah terjadinya kemungkinan serangan teroris.

After an hour-long search operation, #Mumbai police arrested 2 men suspected to be terrorists, but later turned out to be extras on the sets of Hrithik Roshan and Tiger Shroff's upcoming action film. #TV9News pic.twitter.com/o74uib9PQQ— Tv9 Gujarati (@tv9gujarati) May 29, 2019