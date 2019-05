JAIPUR - Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Jaipur, Negara Bagian Rajashtan, India mengklaim bahwa menggabungkan ilmu astrologi dengan ilmu medis telah membantu dalam mendiagnosis dengan sukses sedikitnya 70 pasien. Dia mengatakan bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dalam membuat diagnosis tersebut.

Laporan sebuah media di India mengenai sebuah rumah sakit di Jaipur yang mempekerjakan ahli astrologi untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit berdasarkan bagan tanggal lahir pasien menjadi viral di media sosial. Sebagian besar warganet mengolok-olok praktek yang sebelumnya tidak pernah didengar di zaman modern.

Salah seorang pengguna Twitter bahkan mengatakan bahwa praktek itu seakan membawa rumah sakit tersebut ke zaman batu.

