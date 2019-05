MOHAMMAD Ali Najafi, mantan wakil presiden Iran dan wali kota Teheran, mengatakan, "Cara berpikirnya telah membuatnya mati." Demikian dia ungkapkan alasan membunuh sang istri.

Najafi meminta cerai dan istrinya menolak. Lalu ia menembak istrinya, Mitra Ostad, sebanyak lima kali. Dua peluru mengenai Ostad dan satu menembus jantungnya.

Najafi lalu menyerahkan diri. Di kantor polisi, ia disambut kamera televisi yang merekam beberapa babak yang dramatis.

This video is an example of the hypocrisy that fuels popular uprisings against authoritarian regimes. After murdering his wife this AM, former Iranian VP/Mayor of Tehran Mohammad-Ali Najafi is greeted with great deference by the Tehran police, no handcuffs pic.twitter.com/B78BCDIJ13— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) 28 Mei 2019