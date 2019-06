JAKARTA - Meski jumlah permintaan naik menjelang Lebaran 2019, harga bahan pangan seperti daging sapi, bawang, cabai, sayur mayur dam lainnya stabil di Pasar Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Diperkirakan, kondisi ini berlangsung sampai selesainya perayaan Idul Fitri.

"Khusus untuk daging, kita yakin tidak ada kenaikan di lebaran tahun ini. Harganya masih sama dengan bulan biasa," kata Deden Suherlan (36), salah satu pedagang daging di blok bawah Pasar Mester, Selasa (4/6/2019).

Ia menjelaskan, harga daging sapi impor saat ini berkisar Rp120 ribu per Kg, dan Rp150 ribu untuk daging lokal. Namun, kata dia, sedikit kenaikan bisa saja terjadi pada sore hari dengan selisih harga yang masih wajar.

"Paling naiknya Rp1.000 sampai Rp2.000 per Kg. Itu masih normal sih kalau menurut saya, tapi di luar kenaikan itu, kebutuhan daging masih aman. Stok di gudang juga masih cukup. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi harga dan stok," katanya.

Sementara harga bawang putih yang sempat melambung, saat ini stabil di kisaran Rp44.000 per Kg. Sedangkan harga sebelumnya berada di kisaran Rp45.000 sampai Rp45.000 per Kg. Lalu untuk bawang merah kondisi harganya tetap stabil, yakni Rp36.000 per Kg.

"Harganya stabil karena di gudang Pasar Induk stoknya masih melimpah. Kalaupun naik biasnya nanti sore karena gudang induk sudah tutup, sementara permintaan tetap meningkat," kata pedagang lainnya, Yada Salikim (33).

Ia mengatakan komoditas lain seperti cabai, tomat, sayur dan bumbu siap saji juga dalam kondisi stabil. Semua komoditas dan bumbu olahan itu tidak naik meski kebutuhan masyarakat terus meningkat. "Secara keseluruhan, harga-harga kebutuhan cenderung stabil," tutur Yada.

Warga Puas Harga Bahan Pokok Terkendali

Salah satu pembeli daging, Lastri Yuniarti (42) mengaku puas dengan harga-harga pada tahun ini. Dia berharap kondisi tersebut berlangsung setiap saat, terutama pada perayaan besar seperti Idul Adha mendatang. "Harapan saya baik Idul Fitri maupun hari besar lain seperti Idul Adha kondisi harga tetap stabil," katanya.

Secara nasional, pantauan harga di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) saat ini kondisinya juga dalam posisi aman. Untuk harga beras misalnya, sampai bulan Juni ini berkisar Rp10.000 per kilogram, daging ayam potong Rp35.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, dan gula paiar Rp23.000 per kilogram.

Terkendalinya harga bahan pangan pada lebaran kali ini, sesuai dengan hasil perhitungan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Menjelang Puasa dan Lebaran 2019. Penghitungan itu dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).

Beberapa komoditas pangan bahkan mengalami neraca surplus. Stok beras saat ini di Bulog sekitar 2,2 juta ton, dan panen masih berlangsung. Pemantauan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta pada 28 Mei 2019 mencapai 50.752 ton, jauh di atas stok normal 25-30 ribu ton.

Perkiraan neraca kumulatif dari Januari sampai Juni 2019, bawang merah surplus 84 ribu ton, daging ayam surplus 168 ribu ton, cabai rawit surplus 94 ribu ton, cabai besar surplus 158 ribu ribu ton, telur ayam surplus 17 ribu ton, gula pasir surplus 388 ribu ton, dan minyak goreng surplus 13,5 juta ton.

Beberapa komoditas mengalami defisit, seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi/daging kerbau. Namun pemerintah menjamin ketersediaannya cukup bagi masyarakat dengan mendatangkannya dari luar.

Bawang putih didatangkan dari luar sebanyak 115.000 ton, cukup memenuhi kebutuhan 3 bulan ke depan. Produksi di dalam negeri diperuntukan menjadi benih untuk mengejar target swasembada tahun 2021.

Kedelai sudah masuk pada Januari - Maret 2019 sebesar 1,5 juta ton. Sedangkan penyediaan daging sapi dipenuhi dengan impor 17,8 ribu ton pada bulan April-Mei. Impor tersebut melengkapi stok daging sapi 44 ribu ton dan daging kerbau 6 ribu ton yang ada di Bulog, serta stok yang ada di swasta sebesar 9 ribu ton.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, mengatakan pemerintah pada 3 sampai 5 bulan sebelum Lebaran telah merencanakan adanya peningkatan produksi, yakni dengan menambah luas lahan tanam berbagai komoditas pangan.

Hasilnya, stok pangan terbilang surplus sampai memasuki Lebaran mendatang. "Alhamdulillah, pasokan ketersediaan kita dibanding kebutuhan, ini surplus," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi.

