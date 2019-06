JAKARTA - Mudik ke kampung halaman yang menjadi tradisi di Indonesia, tentu menjadi rutinitas yang tak bisa ditinggalkan. Membawa keluarga serta dalam perjalanan mudik, dibutuhkan kenyamanan agar selama perjalanan tak melelahkan. Ditengah banyaknya model low multi purpose vehicle (LMPV) Nissan All New Livina menjadi model terbaru yang patut diperhitungkan kenyamanannya.

Kenyamanan kabin all new Livina dilakukan langsung dengan menempuh jarak 326 kilometer yang dimulai dari kawasan Depok, Jawa Barat menuju Bumiayu, Jawa Tengah. Menggunakan tipe tertingginya yakni VL. Masuk ke dalam kabin, all new Livina VL telah menyapa seluruh penumpang dan pengemudi dengan jok kulit yang mewah, tentu material ini terasa empuk dan nyaman untuk berlama duduk di dalam kabin.

Kenyamanan juga bisa dirasakan untuk pengemudi di bangku baris kedua, atap yang cukup tinggi sangat mengakomodir posisi duduk yang ideal bagi penumpang dengan tinggi 170. Hal terpenting, ruang kaki lega di bangku baris kedua sangat memanjakan penumpang bagian belakang menikmati perjalanan mudik dengan jarak yang cukup lumayan jauh.

Bangku baris ketiga pun terbilang masih cukup nyaman, meski ruang kaki tidak cukup lega seperti bangku baris kedua. Posisi duduk yang nyaman dari desain jok yang ditawarkan Nissan All New Livina terbilang cukup mengakomodir kenyamanan bagi penumpang bangku baris ketiga melalui pengaturan maju mundur di bangku baris kedua.

Namun bagi yang tak menggunakan bangku baris ketiga, ruang tersebut bisa menambah kapasitas bagasi yang lebih lebar. Bangku tersebut bisa dilipat dengan kontur rata di lantainya. Sehingga mampu menampung ruang yang sangat besar bagi barang bawaan selama melakukan perjalanan mudik.

Untuk mendapatkan udara segar ditengah kemacetan, sistem pendingin udara di bagian tengah, cukup menjangkau kebutuhan udara dingin yang disalurkan. Pengaturan sistem pendingin udara dengan empat blower dinilai sangat merata hingga ke penumpang bagian belakang.

Sebagai tipe tertinggi yang dilengkapi dengan jok kulit, secara keseluruhan, Nissan All New Livina mampu menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan yang nyaman dan aman dengan jumlah penumpang cukup banyak.

Nissan all new Livina hadir dengan lima tipe pilihan E, EL manual, EL automatic, VE manual dan VL automatik, all new Livina memberikan pilihan lengkap pada konsumennya. Tipe paling rendah E dibanderol dengan harga Rp198,8 juta sedangkan tipe tertingginya VL automatik dibanderol dengan harga Rp261,9 juta.

(muf)