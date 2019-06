Mengapa Razia Dilakukan?

Aksi polisi berkaitan dengan artikel-artikel mengenai dugaan perbuatan buruk pasukan Australia di Afghanistan.

Menurut ABC, razia ditujukan pada seri investigasi tahun 2017 yang dikenal dengan sebutan 'The Afghan Files'.

Seri investigasi tersebut "mengungkap dugaan pembunuhan ilegal dan perbuatan buruk pasukan khusus Australia di Afghanistan".

Disebutkan ABC, seri investigasi itu "didasarkan pada ratusan halaman dokumen rahasia yang dibocorkan kepada ABC".

Kepolisian Federal Australia menyatakan surat penggeledahan di Kantor Redaksi ABC berkaitan dengan "dugaan penerbitan materi rahasia" dan itu "berkorelasi dengan arahan yang diterima pada 11 Juli 2017 dari Kepala Pasukan Pertahanan dan yang saat itu menjabat pelaksana tugas Menteri Pertahanan".

Seri 'The Afghan Files' diterbitkan ABC pada 10 Juli 2017.

Adapun penggeledahan di rumah wartawan Annika Smethurst pada Selasa 4 Juni 2019 berkaitan dengan laporannya pada 2018 mengenai rencana Pemerintah Australia untuk memata-matai warganya sendiri.

Kepolisian mengatakan surat perintah razia di kediaman Smethurst terhubung dengan "dugaan menerbitkan informasi yang dikategorikan secara resmi sebagai rahasia".

Kepolisian menambahkan, razia di Kantor Redaksi ABC dan kediaman Smethurst tidak saling bertalian.

Kesamaan kedua peristiwa adalah: "Keduanya diduga menerbitkan materi rahasia yang berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang Pidana 1914. Hal itu sangat serius yang berpotensi mengancam keamanan nasional Australia".

Kepolisian mengklaim mereka "selalu independen dan tidak memihak".

Wartawan ABC John Lyons, yang mencuit secara langsung kejadian penggeledahan itu, mengatakan kepolisian menelisik 9.214 dokumen di dalam jaringan ABC satu per satu, termasuk ribuan surel internal ABC".

AFP RAID LIVE: AFP starting to access hard drive. Head of AFP team says “this could take some time.” Pretty confronting scene; six AFP officers trying to get into the heart of the ABC’s computer system. Is this a free media?

AFP: I’m still staggered by the power of this warrant. It allows the AFP to “add, copy, delete or alter” material in the ABC’s computers. All Australians, please think about that: as of this moment, the AFP has the power to delete material in the ABC’s computers. Australia 2019.