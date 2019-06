RAMALLAH - Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Otoritas Palestina setelah terungkap bahwa para menteri dalam kabinet sebelumnya diam-diam menaikkan gaji mereka hampir 70%.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang dibocorkan, gaji bulanan para menteri Otoritas Palestina pada 2017 meningkat dari US$3.000 (sekitar Rp43 juta) menjadi US$5.000 (sekitar Rp72 juta).

Duta perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan tindakan itu "tidak masuk akal dan membuat marah khalayak" ketika warga Palestina menghadapi kesulitan ekonomi.

At a time when the #Palestinian people are struggling with economic hardship, when salaries were cut in #Gaza, such decisions defy logic and rightly anger people! I spoke to @DrShtayyeh who committed to end this practice immediately and investigate https://t.co/sxRDkblmym