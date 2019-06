JAKARTA - Nissan all new Livina merupakan low multi purpose vehicle (LMPV) yang hadir meramaikan pasar kendaraan dengan angka penjualan terbesar di Indonesia. Sebagai produk terbaru, kembaran Mitsubishi Xpander ini sangat direkomendasikan sebagai pilihan kendaraan keluarga karena memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien.

Hal tersebut dibuktikan langsung, dengan melakukan perjalanan yang dimulai dari Depok menuju kota Bumiayu, Jawa Tengah. Menempuh jarak sejauh 326 kilometer, Nissan all new Livina yang memiliki kapasitas mesin 1.5 liter mampu memberikan tenaga dan akselerasi maksimal namun tetap irit bahan bakar.

Perjalanan mudik dengan perpaduan jalur dalam kota dan tol serta beberapa titik kemacetan yang terjadi di sepanjang jalur mudik ini, Nissan all new Livina mampu mencatatkan perbandingan konsumsi bahan bakar yang sangat irit, untuk melibas jalan dalam kota didapat konsumsi bahan bakar 1:14 kilometer.

Dalam kondisi macet dengan kondisi mengemudi yang banyak melakukan stop and go cukup banyak, konsumsi bahan bakar Nissan all new Livina membutuhkan konsumsi bahan bakar mencapai 1 liter dengan jarak tempuh 12 kilometer.

Sedangkan jalur tol tanpa hambatan, Nissan all new Livina bisa menembus konsumsi bahan bakar hingga 1:17 kilometer per jam. Konsumsi bahan bakar ini didapat dengan tetap menjaga putaran mesin dibawah 3.000 rpm.

Secara spesifikasi Nissan all new Livina menggunakan mesin 4A91 yang sama dengan Mitsubishi Xpander berkapasitas 1.499 Cc yang mampu meletupkan tenaga mencapai 102 hp pada 6.000 rpm, sedangkan torsi puncaknya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm. Seluruh tenaga mesin disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan matik.

Sejak diluncurkan pada bulan Februari lalu, All New Livina telah menerima sambutan hangat dari pelanggan berkat ciri khas desain Nissan yang unik, teknologi cerdas yang diusungnya dan juga Nissan Care Package yang inovatif, berupa gratis suku cadang dan servis hingga 50.000 kilometer / 4 tahun.

