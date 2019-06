JAKARTA - Teknologi hill-start assist (HSA) yang telah tersemat di Nissan All New Livina tak hanya memberikan keamanan pengemudi saat berakselerasi stop and go di tengah kemacetan jalan menanjak, namun juga bisa mendukung efisiensi bahan bakar.

Kondisi jalan menanjak yang macet, membuat banyak pengemudi menekan pedal gas sedikit dalam untuk mendapat akselerasi cepat. Hal tersebut bertujuan agar mobil tidak mundur saat akan berjalan. Bukaan gas yang berlebih menjadi salah satu faktor konsumsi bahan bakar terbuang dengan percuma.

Dengan teknologi hill-start assist, mobil yang tengah terjebak pada kondisi jalan menanjak yang macet akan membuat pengemudi nyaman mendapatkan akselerasi putaran mesin awal. Karena teknologi ini menjadi mobil tidak akan mundur dan pengemudi bisa dengan santai menekan pedal gas tidak secara berlebih.

Hadirnya teknologi hill-start assist pada Nissan all new Livina, merupakan salah satu terobosan bagi kendaraan jenis multi purpose vehicle. Mengingat teknologi ini hanya bisa ditemui pada kendaraan jenis SUV. Secara fungsional selain menjadi perangkat keamanan, teknolgi hill-start assist mampu memberikan kenyamanan dalam berkendara di setiap medan.

Nissan all new Livina menggunakan mesin 4A91 yang sama dengan Mitsubishi Xpander berkapasitas 1.499 Cc yang mampu meletupkan tenaga mencapai 102 hp pada 6.000 rpm, sedangkan torsi puncaknya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm. Seluruh tenaga mesin disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan matik.

Dengan sektor pacu tersebut, konsumsi bahan bakar Nissan all new Livina menempuh jalur mudik di jalan bebas hambatan pun terbilang cukup baik. Dimana data MID menunjukkan konsumsi bahan bakarnya mencapai 1 liter untuk menempuh jarak 16,9 kilometer.

