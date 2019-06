MANHATTAN - Sebuah helikopter jatuh di atap gedung di kota Manhattan, Ney York, AS pada Senin (10/76), menewaskan satu orang.

Wali Kota New York Bill de Blasio mendapat info dari departemen pemadam kebakaran seorang korban yang tewas adalah pilot.

Berbicara di tempat kejadian, de Blasio mengatakan "Bisa jadi insiden ini menjadi lebih buruk."

"Tidak ada korban lain hingga saat ini di gedung atau di jalan," katanya mengutip AFP, selasa (11/6/2019).

