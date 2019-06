SEORANG penumpang maskapai Inggris, British Airways menceritakan bagaimana dia dipaksa melakukan penerbangan sepanjang 10 jam di atas bangku dengan bekas muntah yang mengering. Penumpang itu mengatakan bahwa dia tidak ditawari bangku alternatif atau pun permintaan maaf setelah melaporkan situasinya pada pramugari.

Dave Gildea, seorang wakil presiden direktur perusahaan perangkat lunak di San Francisco tengah dalam perjalanan dari London ke Seattle ketika dia dipindahkan ke kelas bisnis di Bandara Heathrow. Namun bukannya merasa nyaman melainkan ia kecewa karena melihat bekas muntahan di sekitar kursinya.

Pria berumur 38 tahun itu berkata bahwa dia menarik kaki kursinya, kemudian dia menemukan bahwa kursi tersebut terdapat bekas muntahan yang sudah kering dari penerbangan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa bagian belakang kursinya sama kotornya seperti lantai.

@British_Airways have DM'd you but haven't gotten a response so will try here. This was my seat from London to Seattle yesterday, covered in dried in vomit, no offer to move seats, just insinuation from the attendant that I had done it even though it was dried in for days pic.twitter.com/i3iVvlsPdC— Dave Gildea (@thecloudranger) May 22, 2019