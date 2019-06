NEW YORK - Elon Musk baru-baru ini mengungkap ide liarnya yang ingin menciptakan mobil amfibi. Dimana mobil tersebut mampu berjalan di dalam air layaknya kapal selam.

Rencana tersebut diungkap Musk seperti dilansir Car and Drive bahwa dirinya mengungkap tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Dimana Tesla siap membuat mobil listrik yang mampu berjalan di atas air.

"Saya pikir pasar untuk ini akan kecil — kecil, tapi antusias," kata Musk tentang kendaraan itu.

Ketertarikan pengusaha pada kendaraan air bukanlah hal baru. Bahkan, Musk membeli kapal selam Lotus Esprit yang terkenal dari film James Bond The Spy Who Love Me kembali pada 2013 dengan harga £ 616.000 atau $ 997.000 pada saat itu. Musk mengklaim bahwa ia akan mengubah Tesla dengan powertrain listrik untuk benar-benar membuatnya berfungsi tetapi masih harus dilihat jika itu pernah terjadi.

Namun demikian, Musk ingin menunjukkan selama pertemuan pemegang saham bahwa membangun mobil amfibi akan menjadi gangguan bagi perusahaan mobil California tetapi meninggalkan pintu terbuka untuk mungkin membuat mobil pertunjukan Tesla akuatik.

(muf)