JAKARTA - Menemukan passion dan menggelutinya memang tidak dilakukan oleh semua orang. Namun, Muflih Dwi Fikri, mahasiswa Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini membuktikan bahwa passion yang digeluti akan berubah menjadi prestasi.

Sebagai mahasiswa HI, menjalin komunikasi dan praktik diplomasi bukanlah hal yang asing. Ilmu yang dipelajari di bangku kuliah ia langsung praktikkan dengan mengikuti berbagai macam kegiatan bertajuk Model United Nations (MUN), sebuah simulasi sidang internasional dengan perwakilan berbagai negara di dunia.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 3 Juni 2019, laki-laki yang kerap disapa Fikri ini memenangkan penghargaan The Most Outstanding Delegates di Paris International Model United Nations, sebuah kompetisi diplomasi dan negosiasi berbentuk simulasi sidang PBB yang diselenggarakan di Paris, Perancis.

“Kebetulan saya dapat jatah untuk merepresentasikan United States of America di chamber Social Culture and Humanitarian (SOCHUM) membahas tentang The Minorities Right With Special Emphasis to Uighur Muslim,” ujar Fikri dikutip dari website UNS, Sabtu (15/6/2019).

Baca Juga: Mahasiswa Pertanian UNS Ciptakan Es Gabus Sayur

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 500 delegasi dari 34 negara tersebut, ia mendapatkan award “The Most Outstanding Delegates” yang mana setara dengan peringkat 2 atau Runner Up. Fikri menjadi satu-satunya delegasi Indonesia yang meraih penghargaan di acara tersebut.

Ketertarikannya terhadap (MUN) bermula dari ospek jurusan HI saat Fikri menjadi mahasiswa baru. Merasa mendapat banyak manfaat dari keikutsertaannya mengikuti MUN, ia terus menerus mengikuti acara serupa di tempat yang berbeda-beda.

Tidak kurang dari 10 acara MUN telah ia ikuti sejak tahun 2017 baik di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain sebagai berikut IRC MUN tahun 2017, Soedirman MUN tahun 2017, Surakarta International MUN tahun 2017, Justicia MUN tahun 2018, Abirama MASEAN tahun 2018, Humaniora MUN tahun 2018, Smala MUN tahun 2019, ITB MUN 2019, SE MUN tahun 2019, Padjajaran MUN tahun 2019, dan Paris International MUN di tahun 2019.

Dari sekian acara MUN di atas, Fikri meraih beberapa penghargaan, Ia menjadi The Most Ostanding Delegate di Surakarta International Model united Nations tahun 2017, Justicia MUN tahun 2018, dan ABIRAMA Model United Nations tahun 2018.

Baca Juga: UNS Tetapkan 4 Wakil Rektor Terpilih

“Sebagai mahasiswa HI tentunya dengan mengikuti acara Model United Nations ini kemampuan berdiplomasi dan bernegosiasi saya meningkat, saya juga jadi selalu update dengan perkembangan isu internasional, saya juga belajar writing dan drafting kebijakan,” ujar Fikri yang lahir 20 Maret 1999 ini.

Menurut Fikri, keikutsertaannya dalam Paris Internastional MUN ini memiliki tantangan tersendiri. Jumlah peserta yg lebih besar dan dari berbagai negara membuat suasana menjadi lebih kompetitif, standar penilaian yang ditetapkan oleh panitia juga lebih tinggi, selain itu di Paris ia mendapati langguage barriers, karena peserta berasal dari berbagai negara aksen peserta menjadi sulit dipahami.

“Mengikuti berbagai acara MUN membuat saya bertemu banyak orang yang menginspirasi saya untuk lebih baik, saya juga jadi mengerti perkembangan isu internasional dari berbagai negara di dunia. Pengalaman dan pengetahuan saya tentang dunia diplomasi dan isu internasional semoga akan menjadi bekal untuk meraih cita-cita saya di masa mendatang,” tutup Fikri yang bercita-cita ingin menjadi General Secretary PBB ini.

(rhs)