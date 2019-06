MUMBAI – Seorang sopir taksi di Mumbai menjadi terkenal setelah sebuah posting di Twitter dari salah seorang penumpang yang memuji kejujurannya menjadi viral.

Dalam posting di Twitter yang dilansir Indian Express, penumpang itu bercerita mengenai sopir taksi Ola, sebuah perusahaan taksi India, bernama Asif Iqbal Abdul Gaffar Pathan yang mengembalikan dompetnya.

Penumpang itu mengisahkan bahwa Satu jam setelah sampai di tujuannya, dia baru menyadari bahwa dompetnya hilang. Dia kemudian menghubungi pengemudi taksi yang membawanya melalui telepon untuk menjelaskan situasinya.

And we overheard him talking to his wife telling her to not let the kids out in the rain. We also chatted a bit about how 1st rains are bad for bikes & that people should ride safely. Patiently negotiating with traffic we reached our destination

Saat berbicara dengan Pathan, dia itu diberi tahu bahwa dompetnya disimpan dengan aman dan sopir taksi tersebut sedang dalam perjalanan untuk mengembalikannya.

Pada pukul 12:30 pagi waktu setempat, Pathan benar-benar datang mengembalikan dompet itu dan saat itulah keduanya menyadari sebuah kebetulan bahwa mereka berulang tahun di hari sama. Sebagai tanda terimakasihnya, penumpang tersebut membagikan foto Pathan dan menceritakan perbuatannya yang mulia dan mendoakan agar dia senang di hari ulang tahunnya. Orang-orang kagum dengan kejujuran Pathan dan memberikan pujian melalui Twitter.

He immediately mentioned he has it safely with him & will had it to me on his way back home. And around 12:30 am on the 11th June 2019 he arrived. I was like cool my birthday isn't ruined considering all the hassle of reporting lost cards, licence, pan card & stuff— PAPA SIERRA (@darthsierra) June 12, 2019