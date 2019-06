BEIJING – Sedikitnya 12 orang tewas dan 134 lainnya terluka setelah gempa magnitudo 6 mengguncang Provinsi Sichuan, China pada Senin, 17 Juni 2019.

Channel News Asia, Selasa (18/6/2019) melaporkan tim evakuasi telah mengangkat beberapa korban yang selamat dari reruntuhan di bagian negara yang kerap dilanda gempa tersebut.

6.0-magnitude earthquake rattled Yibin City in Sichuan, China. No casualties reported yet pic.twitter.com/wQR888PU8Y— China Xinhua News (@XHNews) 17 Juni 2019