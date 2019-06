HONG KONG - Lam Ka Lo menjadi wajah yang mewakili unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong menentang Rancangan Undang Undang Ekstradisi yang kontroversial.

Perempuan muda yang difoto duduk di depan barisan polisi bertameng ini mengatakan kepada BBC bahwa dia akan terus berjuang meskipun RUU sudah ditunda tanpa batas waktu.

Ia difoto saat Hong Kong sudah gelap dan kerumunan orang berkurang.

Ia sendirian dalam pose meditasi, duduk menantang di depan sederet polisi antihuru-hara.

Kejadian ini menjadi gambar yang mewakili unjuk rasa Hong Kong.

"Keberanian menghadapi kebrutalan. Indah," tulis seorang pengamat di Twitter.

"Kepolosan generasi muda dan tameng kerusuhan otoritas," tulis seorang wartawan Irlandia di Hong Kong, Aaron Mc Nicholas.

Dinamakan "Gadis di Depan Tameng", dia bahkan menjadi inspirasi karya seni salah satu seniman pembangkang China, Badiucao.

Lam Ka Lo, 26 tahun, datang ke daerah tersebut sendirian, di mana kantor pusat pemerintah berada, pada Selasa malam, beberapa jam sebelum dilakukannya unjuk rasa yang diorganisir Civil Human Rights Front.

Di tempat itu terdapat ratusan pengunjuk rasa bersamanya, tetapi jumlah polisi dengan seragam penuh antikerusuhan terus bertambah.

"Tidak seorangpun berani berdiri begitu dekat dengan para polisi," katanya sambil menambahkan bahwa dirinya tidak takut terhadap polisi tetapi mengkhawatirkan pengunjuk rasa lain akan terluka.

Dia mulai bermeditasi dan membaca mantra Om ketika keadaan semakin tegang.

"Saya hanya ingin mengirimkan gelombang positif," katanya.

"Tetapi para pengunjuk rasa juga mengejek polisi. Saat itu, saya hanya menginginkan sesama pengunjuk rasa untuk berada di samping saya dan tidak mengejek mereka."

#Badiucao Cartoon 【HK Picnic】#巴丢草 漫画 【香港野餐】

Massive turnout for #NoChinaExtradition protest again today!What are you waiting?Lets go picnic in Legco!

Link for Free download for protest. https://t.co/J6GFggGEQZ

香港市民加油!你们的无畏和勇敢会被世界记住!#反送中 pic.twitter.com/jMFyQFcxoU— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) 12 Juni 2019